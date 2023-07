Climat : qu'est-ce que le dôme de chaleur, ce phénomène qui provoque des températures étouffantes ?

La vague de chaleur accablante qui s'abat cette semaine sur l'ouest du bassin méditerranéen va faire monter les températures à 40 degrés ce mardi en Provence, en Corse et en Occitanie, avec sept départements en vigilance orange pour canicule , a annoncé Météo-France. Hors de France, cette barre des 40°C devrait être largement dépassée dans plusieurs zones en Italie et en Espagne dans les prochains jours. Selon les météorologues, cette chaleur intense est provoquée par un "dôme de chaleur". On vous explique en quoi consiste ce phénomène.

Le dôme de chaleur, comme une casserole qui mijote

Selon la journaliste de franceinfo, Solenne Le Hen, si on parle de dôme, "on pourrait aussi parler de cloche, ou tout simplement de casserole", indique la spécialiste Santé. Pour expliquer simplement le phénomène, elle compare le sol au fond de la casserole : "Imaginez qu'au sol, le fond de notre casserole, il fait chaud. Par où s'échappe naturellement cette chaleur ? Par le haut ! C'est la même chose avec la chaleur au sol qui s'évacue dans les airs". Sauf qu'avec le dôme de chaleur, la chaleur ne s'évacue pas : "Imaginez maintenant qu'on met un couvercle sur notre casserole : c'est notre dôme. La chaleur est emprisonnée, ne peut pas s'échapper. Donc, nous sur Terre, on mijote, et la température y est de plus en plus chaude" poursuit Solenn Le Hen.

Plus scientifiquement, "le dôme, c'est un anticyclone qui stagne, qui bloque la pluie, le vent et la remontée d'air chaud" ajoute la journaliste de franceinfo. Le dôme, c'est "une zone fermée de hautes pressions qui emprisonne de l’air chaud à tous les étages de l’atmosphère, précise Météo France , les masses d’air chaud [..] s’auto-entretiennent, voire se réchauffent de jour en jour". Ces "blocages de hautes pressions existent en toute saison" indique également Météo France, mais la saison estivale donne de l'ampleur au phénomène : "c*’est au printemps et surtout en été que le soleil est suffisamment puissant pour favoriser à la fois un ensoleillement puissant et des températures très élevées ou caniculaires".*

Quand va disparaître ce dôme ?

Les Français qui suffoquent dans le sud-est du pays sont nombreux à se poser la question : quand va disparaître ce dôme ? D'après Solenne Le Hen, "ce dôme disparaîtra quand l'anticyclone finira enfin par bouger, par quitter la zone". Le dôme est actuellement au-dessus de l'Italie, alors que "le bord du couvercle" de notre casserole est au-dessus du sud-est de la France, d'où sept départements en vigilance orange canicule (Vaucluse, Var, la Corse, les Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes et un peu plus à l'ouest, les Pyrénées orientales).

Ce dôme de chaleur devrait se décaler à l'est mercredi, et seuls quelques départements du Sud-Est devraient rester concernés par les fortes chaleurs, d'après les prévisions.

Ces dômes de chaleur sont-ils provoqués par le réchauffement climatique ?

Selon un météorologue interrogé par Solenne Le Hen, journaliste Santé à franceinfo, "il y a toujours eu des dômes de chaleur", le réchauffement climatique ne les provoque pas. En revanche, le réchauffement climatique les rend "plus forts, plus intenses". "Ces bulles qui sont toujours apparues ici et là, dans les pays du Nord, on les ressent plus chaudes désormais, et donc on les remarque davantage qu'avant", conclut Solenn Le Hen.

