CLIMAT : Une convention citoyenne en Île-de-France

C'est une première en Île-de-France. Après la région Occitanie, la métropole de Grenoble et les villes de Nantes et Nancy, c'est au tour de l'intercommunalité Est Ensemble (Seine-Saint-Denis) de mettre en place une convention citoyenne pour le climat. 100 habitants ont été tiré au sort pour participer à la convention, à l'image du dispositif national "convention pour le climat" mis en place par le président Emmanuel Macron l’année dernière.

Les participants sont issus de villes et de milieux sociaux divers pour mieux représenter le territoire. © Radio France - Gael Kerbaol / Est Ensemble

Cet échantillon est représentatif de la population et de la diversité du territoire en terme de genre, d'âge, de niveau de diplôme, de catégorie socio-professionnelle, de ville et de type de quartier.

Ainsi, les profils sont divers et variés : il y a des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les communes et de tous les milieux sociaux. Mais ils partagent la même motivation.

Le climat c'est un sujet qui touche tout le monde. C'est au quotidien dans nos vie - Mathilde, 32 ans.

C'est maintenant qu'il faut proposer des solutions - Josué, 20 ans.

Je pense aux générations futures. Je veux leur laisser une planète saine - Anne, 34 ans.

Le territoire regroupe 9 communes : Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville.

C’est le plus dense d’Ile-de-France après Paris. Il compte plus de 428 000 habitants.

Ces « citoyennes et citoyens pour le climat » vont travailler pendant 6 mois (de septembre à janvier) et se réunir cinq week-end pour des ateliers et des réunions. Objectif : proposer des mesures concrètes pour favoriser l'environnement et la biodiversité dans leurs villes. Les réflexions s’articulent autour de cinq thèmes parmi eux, l’alimentation, l’habitat ou encore le transport.

Des mesures concrètes pour 2022

De nombreux participants sont motivés à l'idée de devenir acteurs de leur territoire. Ils attendent beaucoup de cette convention, et ils veulent des mesures réelles : "Je ne suis pas là juste pour discuter, dire ça, ça ou ça et que finalement rien ne se fasse derrière. C'est important qu'à la fin, il y ait quelque chose de concret", clame Diame, 34 ans.

Si l'une de nos propositions est mise en place, ce sera une réussite - Jérémie, 24 ans.

Pour Patrice Bessac, le président d'Est ensemble, ce qui compte c’est avant tout l’action, "Est-ce-que tout sera adopté, est-ce-que cela se fera sans difficulté ou sans débat ? Peut-être pas. Mais au moins ça avance, on fait vivre ce qui est le débat de notre génération", estime le président qui est également le maire de Montreuil.

Les propositions de la convention citoyenne seront soumises au vote du Conseil de territoire, au début de l’année 2022. Lors de la convention citoyenne nationale, environ 10% des 146 mesures proposées avaient été reprise intégralement.