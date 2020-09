Climat : une trentaine de manifestants forment une chaîne humaine à Laval

Ce samedi 26 septembre 2020, une trentaine de manifestants ont formé une chaîne humaine sur le Square de Boston, à Laval. L'action s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale pour le climat. Elle a été organisée par plusieurs organisations environnementales de la Mayenne (Nous voulons des coquelicots, La marche pour le climat, Sortir du nucléaire, Place au vélo, Youth for Climate, Collectif Citoyens pour le climat).

Première mobilisation depuis la rentrée

Les personnes présentes se sont placées en ligne devant le carrousel, les bras tendus, à distance l'un de l'autre.

Michelle, originaire de Changée, est venue sur conseil de l'un de ses proches. "Je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde, surtout des jeunes, regrette la sexagénaire. On va dire que c'était un mauvais jour." Selon les organisateurs, des dysfonctionnements dans la communication et le contexte sanitaire expliquent la faible mobilisation.

Des slogans accrochés sur le carrousel du Square de Boston © Radio France - Clara GUICHON

La chaîne humaine avait justement pour but de rassembler. "La chaîne humaine représente la solidarité, explique Rachel Bellanger, l'une des organisatrices. L'idée, c'est de montrer que, dans le contexte de la Covid-19, c'est important de rester souder et de consolider nos militantismes."

Pour Elena, une Lavalloise qui se bat pour le climat depuis l'accident nucléaire de Fukushima, en 2011, les politiques devraient apporter autant d'importance à l'environnement qu'au climat. "Le gouvernement nous a demandé de rester chez nous et de respecter les gestes barrières, il me semble que ces règles ont bien été suivies, observe la militante. Si ces messages étaient attribués à l'écologie, on avancerait beaucoup plus vite."