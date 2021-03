Clin d’œil en Oisans : les marmottes au rendez-vous du printemps !

Le printemps est arrivé le week-end dernier, et l'une des espèces emblématiques de la région en profite pour montrer le bout de son nez. Jean-Marc Rochette, auteur de BD installé en Oisans (Isère) a photographié une de ses voisines tout juste réveillée de son long sommeil hivernal.

Elles ne sifflaient plus depuis quelques mois. Les marmottes ressortent à la faveur du printemps. Et les premiers à s'en apercevoir, ce sont bien sûr les habitants des communes de montagne. C'est le cas par exemple de Jean-Marc Rochette, artiste, auteur de BD installé près de Saint-Christophe-en-Oisans, près du massif des Écrins. Lui qui publie très prochainement un "bestiaire des Alpes" n'a pas manqué l'une des premières sorties printanières de ses voisines les marmottes. La photo est sur son compte Facebook. La marmotte des Alpes dort environ 5 mois et demi, parfois jusqu'à 6 mois expliquent les spécialistes de l'espèce.