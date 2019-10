Lutte contre la sida : le retour de la love baguette de l'association Aides

En France, la baguette on adore ça ! La preuve : on en achète 10 milliards par an. Ca tombe bien car justement l'association Aides qui lutte contre le sida lance ce samedi et jusqu'au 15 octobre la 3ème édition de sa love baguette.

Ce samedi et jusqu'au 15 octobre, l'association Aides qui lutte contre le sida et les hépatites lance la 3ème édition de sa love baguette. Cette baguette en forme de ruban est vendue dans les boulangeries qui participent à l'opération.

La love baguette : comment ça marche ?

La love baguette qui a la forme du célèbre ruban rouge symbole de la lutte contre le sida est vendue deux euros. Et la moitié, donc un euro est donné à l'association. Cette année, l'intégralité de cet argent va servir à financer des kits de dépistage. Car pour Aides, la priorité c'est d'inciter les 25 000 Français porteurs du virus sans le savoir à se faire dépister. Le but est bien sûr de leur permettre de se soigner et aussi d'empêcher de nouvelles contaminations.

Depuis 2017, 150 00 euros récoltés

L'an dernier, grâce à la love baguette, Aides a pu acheter près de 50 000 kits de prévention et de dépistage. Au total depuis 2017, l'association a récolté 150 000 euros grâce au presque 2 000 boulangeries qui ont joué le jeu.

Cette année, et c'est nouveau, on trouvera en plus la love baguette dans une vingtaine de centres de formation en boulangerie. Et aussi dans une dizaine de gares. Comme à Nancy, Nîmes, Bordeaux, Avignon et Poitiers. Ou encore Rouen, Strasbourg et Paris.