Coca-Cola toujours en tête des entreprises les plus polluantes au monde en matière de plastique

Cela fait cinq ans que Coca-Cola occupe la première place de ce classement. Cinq ans que la société américaine de sodas, sponsor de l'actuelle COP27 , est la plus polluante au monde en matière de plastique. C'est ce que dévoile le rapport annuel, publié ce mardi, du collectif " Break free from plastique ", qui regroupe 2.000 associations à travers le monde.

Depuis 2018, des ramassages de déchets ont été effectués par plus de 200.000 volontaires dans 87 pays "pour identifier les entreprises qui sont à l’origine des volumes de déchets plastiques les plus importants et polluent le plus de zones géographiques". Selon le rapport, sur les cinq dernières années, Coca-Cola a généré plus de déchets que les marques "PepsiCo" et "Nestlé" réunies. La campagne de ramassage de 2022 a permis de trouver plus de 31.000 produits Coca-Cola, doublant ainsi le nombre de produits de cette marque par rapport à 2018.

"Beaucoup d'annonces ne sont pas tenues sur un ensemble de trajectoires environnementales."

Face à ce constat, Muriel Papin, déléguée générale de l’association française "No plastic in my sea", dénonce la présence de Coca-Cola comme sponsor de la Conférence sur le climat de 2022 à Charm el-Cheikh (COP27). "Il y a quand même dans ce qu'on voit beaucoup d'annonces qui ne sont pas tenues sur un ensemble de trajectoires environnementales", estime-t-elle.

En France, le groupe Philipp Morris arrive en tête

En France, les associations membres de "Break free from plastic" ont effectué 15 ramassages, pour 34.000 déchets récoltés, majoritairement des mégots, des bouteilles en plastique et des emballages de snacking. C'est le groupe spécialisé dans les produits de tabac Philipp Morris (8.102 déchets ramassés) qui pollue le plus concernant le plastique. Derrière Philip Morris, on retrouve British and American Tobacco, l'un des plus importants producteurs de tabac et de cigarettes au monde, et en 3e position : le groupe Alma qui possède les marques Cristaline, Saint-Yorre, Vichy et Courmayeur.

L’association "No plastic in my sea", et d’autres en France, réclament une meilleure application de la loi de 2020, qui fixe des objectifs de réduction de ce type de déchets plastiques , en attendant le futur traité international qui doit aboutir fin 2024.