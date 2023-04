Cohin Environnement inaugure sa première station d'épuration en Ukraine

En Ukraine, l'accès à l'eau potable est au cœur de la guerre, c'est même une "arme de guerre" pour l'UNICEF. "Avant la guerre, il y avait déjà la problématique de l'eau" abonde Sébastien Cohin, le PDG du groupe Cohinvest, qui inaugure ce mardi, par le biais de la filiale Cohin Environnement, sa première station d'épuration en Ukraine. L'entrepreneur s'était déjà rendu en Ukraine en 2017 pour prospecter avec un partenaire local, Beten Ingénierie international, dans le cadre d'un FASEP (Fonds d’études et d’aide au secteur privé) pour installer une station d'épuration. Le projet n'avait alors pas retenu l'intérêt des autorités françaises. Mais, depuis l'invasion russe et l'urgence environnementale, la France a relancé le projet . Ces travaux, 200.000 euros, "un don de l'État français à l'État ukrainien pour installer un démonstrateur pour le traitement des eaux usées et deux petites unités de potabilisation" ont été entièrement financés par l'État français.

Pour honorer le contrat, Cohin Environnement a construit un module dans un container maritime avec une cuve de douze mètres de long, 2,2m de large et de haut. La station d'épuration, déjà opérationnelle, assainit un quartier de Khoust, ville de 28.000 habitants, à la frontière avec la Roumanie. Elle permet de traiter trente-cinq mètres cube par jour, soit "270 équivalents-habitants".

STATION D’EPURATION EN CONTAINER | EAUX USEES URBAINES - UKRAINE

En moins de deux mois, la station d'épuration a été assemblée en France, puis transportée en camion en trois jours. C'était fin janvier 2023, "on avait deux fois deux heures d'électricité par jour. Les gens se sont habitués à travailler et à vivre dans le noir" se souvient Sébastien Cohin. Vodokanal, la plus importante compagnie des eaux d'Ukraine, gère maintenant sur place l'exploitation. Déjà présente lors de l'installation, une autre entreprise euroise, Veragrow est du voyage pour cette inauguration officielle. Les vers de terre et lombricomposteurs de la jeune pousse rolivaloise pourraient avoir un rôle important à jouer dans le traitement des boues d'épuration.

Le procédé Unibiocell, développé par Cohin, permet une alimentation continue et un rejet fiabilisé des eaux traitées - Cohin Environnement

"Pas d'eau potable en Ukraine"

"On est dans un pays où il y a tout à faire" souligne Sébastien Cohin, "pour faire simple, ils puisent l'eau dans les rivières et dans les points de captage les plus proches. Il y a un traitement sommaire qui est fait pour que la population puisse la boire, mais les eaux usées ne sont pas traitées et rejetées dans les rivières dans lesquelles ils viennent pomper pour faire de l'eau potable". Une situation d'autant plus préoccupante dans l'ouest de l'Ukraine avec de nombreux réfugiés ukrainiens venus de l'est bombardé : "Il y a une surpopulation qui amène une surcharge de pollution et une surcharge de consommation" poursuit Sébastien Cohin, qui craint, avec l'arrivée du printemps et de l'été, "des développements de bactéries qui vont amener virus et choléra".

Sébastien Cohin répond à la presse ukrainienne lors de l'installation le 28 janvier 2023 - Cohin Environnement

Bientôt une deuxième station d'épuration

Ce lundi soir, Sébastien Cohin a rendez-vous dans la ville de Tiatchiv, 9.000 habitants à la frontière avec la Roumanie, pour la future installation d'une deuxième station d'épuration, "une solution beaucoup plus importante, 500 m3 par jour, et des solutions qu'on peut pré-industrialiser et pré-assembler pour limiter le temps de montage sur place". Le groupe Cohin a déjà répertorié dans la région de Transcarpathie un nombre de villes et de villages qui ont besoin d'assainissement et de potabilisation. Le marché est évalué à une centaine de millions d'euros pour la seule problématique de l'eau. Cohin, comme d'autres opérateurs, aimerait se développer durablement en Ukraine après avoir créé il y a six ans une filiale au Maroc. Dans un rapport publié fin mars 2023, la Banque mondiale estime le coût de la reprise et de la reconstruction de l’Ukraine à 411 milliards de dollars américains au cours des dix prochaines années. Une opportunité pour les entreprises françaises.