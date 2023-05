Coincé en Angleterre à cause du Brexit, Mawu le lémur aux yeux turquoise est bien arrivé en Dordogne

Il est arrivé par avion, ce vendredi, depuis le Bristol Zoo Gardens. Mawu est le tout nouveau pensionnaire de la réserve zoologique de Calviac en Périgord noir. La réserve l'attendait depuis deux ans, mais son arrivée a été un peu plus longue que prévue à cause du Brexit. Mawu a 8 ans, et il ne sera pas tout seul à Calviac puisque Sidoine la doyenne des lémurs aux yeux turquoise en captivité (elle vient de fêter ses 30 ans) partage avec lui son enclos.

Espèce en danger d'extinction

Le lémur aux yeux turquoise est une espèce en danger d'extinction. Sidoine et Mawu sont désormais les deux ambassadeurs de la réserve, avec l'association AEEFL qui œuvre pour la protection du lémur à Madagascar, dans leur milieu naturel.