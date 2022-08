Colère du président de l'Association Agréée Pêche et Protection du Milieu Aquatique de l'Isle-sur-la Sorgue

Les ombres communs sont des poissons protégés et ils sont d’ailleurs en no kill dans tout le département, la pratique. C’est-à-dire la pratique qui consiste à remettre à l’eau tout poisson pêché, de plus avec des hameçons sans ardillons pour le pas le blesser. Il n’est pas possible d’en attraper plus de deux par journée. Quant à le sortir de l’eau, cela doit être à peine quelques secondes et toujours les mains mouillées pour le saisir brièvement.

Le président de l'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l'Isle sur la Sorgue, Michel Durand, en découvrant ce post Facebook a aussitôt posté à son tour une réaction sur le Facebook de l'association : « On a tous était jeune mais je pense que _c’est un manque de conscience_. On est dans une période critique en termes de qualité d’eau, de hauteur d’eau, de chaleur, de sécheresse, manque d’oxygène. Donc le poisson est dans des conditions qui sont déjà assez difficiles, si en plus on s’amuse à faire des photos qui durent x minutes, même si le poisson est conservé dans une épuisette dans l’eau, pour réunir quatre poissons je suppose qu’ils n’ont pas pris les quatre en même temps donc c’est un très mauvais exemple.

Je ne conçois pas la pêche à la mouche comme ça, on peut être avec un ami, mais être quatre après ça devient une foire, ça devient un safari - Michel Durand, président de l'AAPPMA de l'Isle-sur-la-Sorgue

En plus il y a une photo on voit une assiette avec une fourchette où ils mettent un poisson dessus alors que c’est interdit de la conserver , d’accord, donc on peut pas le manger. Tous ces éléments là ça donne _une mauvaise image aux jeunes générations en plus avec une espèce protégée_.

La chance de survie d’un poisson qui a été stressé elle est très mince. Il y a eu des études canadiennes et anglaises. Les canadiens, c’est trois secondes. Poisson dans l’eau, une seconde en dessus si on veut faire une photo, et hop on le remet à l’eau. »

Ce qui a aussi énervé Michel Durand, c'est que l'un des pécheur et auteur du post du Facebook n'est autre qu'un des responsables de la Fédération de pêche de l’Ardèche.