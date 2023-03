Colère et inquiétudes suite à l'implantation d'une usine de traitements de déchets à Bar-sur-Loup

La création d'une usine de traitements de déchets au Bar-sur-Loup suscite la colère et les inquiétudes des maires concernés par ce projet. Les élus se sont réunis ce vendredi à l'Hôtel de ville de Grasse pour expliquer que l'implantation de cette usine est un non-sens.

Les maires de Grasse, de Bar-sur-Loup, du Rouret, de Châteauneuf-Grasse, de Gourdon, de Mouans-Sartoux, d'Opio, de Roquefort-les-Pins et de Valbonne craignent une pollution des eaux souterraines, une pollution atmosphérique à cause des poussières liées aux traitements des déchets et une augmentation du trafic routier avec le va-et-vient des camions.

Les élus du Syndicat des Eaux du Foulon ne veulent surtout pas un autre épisode de pollution comme celui qui a touché le réseau d'eau potable en 2019 à cause d'un parasite. Le commissaire-enquêteur vient de rendre un avis favorable à l'implantation de l'usine de mâchefers. Les élus espèrent que le préfet des Alpes-Maritimes va entendre leurs arguments. Une réunion est prévue à Grasse ce lundi 13 mars.