Collecte des déchets : dans le centre de Saint-Lô, des colonnes enterrées pour remplacer les amas de poubelles

Saint-Lô Agglo a changé son système de collecte des déchets : depuis 2022, habitants comme professionnels ont des poubelles "nominatives", pucées, ce qui permet de comptabiliser le nombre de levées.

ⓘ Publicité

Mais il existe encore des points noirs, surtout dans le centre-ville de Saint-Lô : des habitants et des commerçants ne sont pas encore équipés de ces nouveaux bacs, faute de pouvoir les stocker chez eux. D'autres sont contraints de les laisser sur les trottoirs. "Moi je viens déposer ma poubelle ici", explique Robin, désignant un amas de bacs jaunes et noirs rue Croix au Capel. Lui habite rue Saint-Thomas. "Je n'ai pas les nouveaux bacs à déchet et je ne sais pas vraiment comment ça se passe", confie-t-il.

Dans l'Enclos ou derrière le théâtre de Saint-Lô, certaines zones deviennent même des "dépotoirs", déplore le voisinage. "On voit des gens venir en voiture pour déposer des choses dans nos poubelles !", raconte le restaurateur Antoine Fleury. Quelques dizaines de mètres plus haut, chez le primeur Romuald Rainfroy : "Il y a deux jours, devant chez nous, c'était désastreux. L'ordure attire l'ordure. J'ai l'impression qu'avec le nouveau système de facturation, certains ne veulent pas payer"

Des sacs poubelles laissés dans la rue Saint-Thomas à Saint-Lô. © Radio France - Lucie Thuillet

Des colonnes semi-enterrées accessibles avec des badges

Pour y remédier, Saint-Lô Agglo a décidé de mettre en place "des points d'apport volontaires" dans les secteurs "très agglomérés" du centre-ville, là où il n'y a pas de place dans les arrière-cours pour stocker les poubelles et là où il y a encore des habitants sans solutions dans les immeubles, explique Fabrice Lemazurier, président de l'agglomération.

Ces colonnes semi-enterrées, qui seront accessibles avec des badges, seront installées "si possible avant l'été". "On peut penser que le fait que demain, ce soit mieux organisé et qu'il y ait moins de déchets à traîner, ça amène moins d'apports de personnes plus ou moins bien intentionnées et que ca améliore la situation."