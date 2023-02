Collecte des déchets en Dordogne : ce qui va changer dans l'agglo de Bergerac avec le passage au SMD3

C'est au tour de l'agglomération de Bergerac de passer au SMD3, le syndicat de collecte des déchets en Dordogne. A partir de ce mercredi, le 1er février, la collecte des ordures ménagères dans les 38 communes de l'agglo ne sera plus assurée par la communauté d'agglomération, la CAB, mais par le syndicat mixte des déchets de la Dordogne. Et il va y avoir quelques changements.

ⓘ Publicité

PAV ou PAP

Dans l'immédiat, les habitants des 38 communes de l'agglo ne s'apercevront de rien, si ce n'est que les étiquettes sur les camions-poubelles vont changer. Selon le SMD3, il n'y aura pas non plus de modification des tournées, sauf à Gardonne où il n'y aura plus qu'une tournée par semaine, contre deux auparavant. Il y aura aussi plus de camions de collecte sur les routes, car le SMD3 fonctionne avec un camion pour les poubelles noires, et un camion pour les poubelles jaunes.

L'agglomération a décidé de laisser le choix aux communes entre la collecte en points d'apports volontaires, et la collecte en porte-à-porte. Selon le président de la CAB Frédéric Delmarès, 22 communes ont choisi les PAV et 16 le porte-à-porte. Mais ces changements n'interviendront pas tout de suite, "on est en retard, on sera au niveau de Périgueux dans deux ans", explique-t-il.

Le passage à la redevance incitative en 2025

Pour le moment, les habitants de l'agglo payent la taxe d'ordures ménagères pour leurs déchets. Cela signifie qu'ils peuvent jeter autant de poubelles qu'ils le souhaitent. Le passage à la redevance incitative interviendra en 2025. Il faut d'abord que le SMD3 fasse ses calculs et informe tous les habitants. Il y aura aussi une année pédagogique,