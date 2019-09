Collecte expérimentale de matelas, d'oreillers et de couettes à Bordeaux

Gironde, France

Créé en décembre 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français, Eco-mobilier est l'éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour gérer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation énergétique de tous les meubles usagés ainsi que pour en favoriser le réemploi. Depuis sa création, Eco-mobilier a collecté près de 2 millions de tonnes de meubles usagés, valorisées à plus de 90% et vise à horizon 2023, le ZERO déchet pour le mobilier. Cette fois, il s'agit de collecter afin de recycler, les matelas, les oreilles, les couettes et les sacs de couchage.

Suivez les explications d'Eric Weisman pour Eco-mobilier, sur l'organisation de ces collectes ainsi que les différents partenaires de Bordeaux, sans oublier les informations pratiques au sujet de Yoyo plateforme qui vous incitent à trier. Copier

Pour faire progresser leur recyclage, Eco-mobilier souhaite s'appuyer sur des initiatives de proximité qui encouragent et simplifient le bon geste. Yoyo permet de mettre en lien, les Trieurs bordelais qui s'inscrivent sur leur plateforme. Ils choisissent ensuite, un point-relais dans le centre-ville qui leur explique les consignes de tri et leur distribue un sac Éco-mobilier avec Yoyo. Une fois le sac plein, le Trieur le rapporte chez son Coach, celui-ci l'enregistre, ce qui attribue automatiquement des points échangeables contre des récompenses sur la boutique en ligne. Les Coachs sont des points-relais, par exemple des magasins ou commerces, qui s'engagent à former les Trieurs aux consignes grâce à une relation directe. Ils collectent et stockent les sacs pleins de couettes, oreillers, coussins et sacs de couchage usagés. Eco-mobilier collecte ensuite les sacs pour recycler et valoriser l'ensemble des produits.

Eco-mobilier collecte les oreillers

Dans le cadre de cette expérimentation, Eco-mobilier, via Yoyo, s'appuie sur quatre partenaires : L'Atelier D'éco Solidaire, figure bordelaise emblématique de l'économie circulaire au travers notamment de la recyclerie qui offre une deuxième vie aux objets récupérés.

Auchan Bordeaux Lac, situé au centre commercial Bordeaux Lac, l'enseigne s'engage pour la collecte des produits de literie.

Grand Litier, une enseigne de la distribution française, spécialisée dans la vente de produits de literie. Les magasins de Bordeaux Lac et de Bègles participent à l'opération de reprise des sacs Eco-mobilier avec Yoyo et mobilisent leurs clients. Serendipity, cabinet de convivialité, est une boutique de cadeaux et d'artisanat située dans le centre-ville de Bordeaux. Ce magasin engagé pour plus d'écologie en ville accueillera également les Trieurs Éco-mobilier avec Yoyo.