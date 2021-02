Colmar : après la neige, les agents sont sur le terrain pour réparer les nids-de-poule

Après la neige et le verglas...les nids-de-poule. Ils sont nombreux à Colmar. Les agents de la ville sont sur le terrain pour réparer les dégâts. Plus de 250 ont été recensés en quelques jours.

Après la neige et le froid, de nombreux nids-de-poule se sont formés dans les rues de Colmar et partout en Alsace. Les agents de la ville sont sur le terrain pour les réparer.

En quelques jours, 250 nids-de-poule ont été rebouchés. Les trous peuvent atteindre jusqu'à 15 centimètres de profondeur.

Un vrai danger pour les automobilistes et les deux roues

Les nids-de-poule se forment avec l'effet conjugué du sel et du verglas. Cela fragilise les chaussées et au fur et à mesure que les voitures circulent, cela peut former des trous. Pour réparer ces nids-de-poule, il faut plusieurs opérations.

"On commence par mettre une couche de bitume, puis on ajoute dessus des gravillons et on termine avec du bitume, " précise Philippe Hennequin, le chef de la voirie.

Ces trous peuvent-être dangereux pour les automobilistes, ils peuvent endommager leur véhicule. Pour les deux roues, c'est la même chose. Des réparations qui sont moins coûteuses que de refaire les routes entièrement.

"On essaye de faire des réparations durables, pour prolonger la durée de vie de la chaussée," ajoute Philippe Hennequin. Les réparations doivent se faire quand il ne pleut pas.