Colmar : des moutons jouent les débroussailleuses dans le quartier des maraîchers

Leur présence suscite beaucoup de curiosité des promeneurs et des cyclistes : des moutons jouent les débroussailleuses dans le quartier des maraîchers à Colmar, le long de la Lauch. Une expérimentation qui pourrait se développer dans plusieurs autres endroits de la ville.

"C'est une tondeuse naturelle ! C'est trop bien parce que c'est la nature et j'aime la nature! C'est cool d'avoir des moutons ici" : l'accueil favorable est unanime par les promeneurs et les enfants dans le quartier des maraîchers à Colmar, après l'installation de quatre moutons le long de la Lauch. Il y en a aussi du côté de l'observatoire de la nature.

Ils ont pris leurs quartiers depuis le lundi 5 juillet et doivent quitter les lieux à la fin de la semaine. L'objectif est de débroussailler les lieux, dans une démarche écologique.

L'éco-pâturage moins coûteux qu'une tondeuse

La ville a fait appel à la société Alternature, installée dans le Haut-Rhin, pour amener une dizaine de brebis. Elles sont là pour manger l'herbe et désherber naturellement les lieux. L'éco-pâturage, c'est aussi moins coûteux qu'une tondeuse : c'est 25% moins cher, plus écologique et c'est aussi une méthode moins bruyante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des moutons déjà apprivoisés © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est une méthode différente pour apporter plus de biodiversité dans les villes. C'est ici aussi un lieu de passage qui permet aux enfants et aux plus grands de côtoyer les animaux," analyse Xavier Rolais, le fondateur d'Alternature.

Une expérimentation qui pourrait-être pérennisée à d'autres sites à Colmar

Pour ne pas que les animaux s'échappent, un filet électrifié a été installé. Il est rappelé qu'il est interdit de les nourrir.

Des moutons dans deux endroits de Colmar, c'est pour l'instant une expérimentation pour la ville. Elle envisage, si l'expérience est concluante, d'installer des brebis dans d'autres endroits.

Des moutons qui ont déjà beaucoup de succès © Radio France - Guillaume Chhum