Colmar : l'abattage des 18 tilleuls de la rue Charles-Grad a commencé

Les tronçonneuses sont entrées en action, ce jeudi 10 septembre, rue Charles-Grad à Colmar. C'est donc la fin d'un bras de fer, entre une partie des riverains et la municipalité, qui a été entamé cet été.

La mairie souhaitait abattre les arbres, car après des travaux sur la chaussée : il a été démontré qu'ils n'avaient pas de racines d'ancrage et pouvaient poser des problèmes de sécurité et tomber.

Fin du bras de fer entre des riverains et la mairie de Colmar

Deux expertises en ce sens ont démontré les dangers. Les riverains ont contesté les deux expertises et souhaitaient préserver ces arbres qu'ils qualifient de remarquables, car ils font partie du paysage depuis plus de quarante ans et qu'ils leur apportent une fraîcheur, pendant l'été.

Ils ont constitué une association : "les 18 tilleuls", ont fait signer des pétitions et ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, ce recours a été rejeté. Il n'y aura pas non plus de contre-expertise. Résultat : l'abattage a commencé ce jeudi et se poursuivra encore ce vendredi 11 septembre.

Les tronçonneuses étaient en action rue Charles Grad © Radio France - Guillaume Chhum

"On a devant nous des bourreaux et ils exécutent un ordre de la mairie de Colmar," s'est emporté Serge Petit, membre de l'association des "18 tilleuls". Il a suivi l'abattage des arbres depuis sa fenêtre. "La mairie aurait du contrôler et protéger ces arbres, comme cela se fait dans des villes plus vertes que celle là", analyse t-il.

Après l'abattage, la mairie va prochainement associer les habitants de la rue Charles-Grad, au choix d'une nouvelle espèce, pour remplacer les tilleuls.