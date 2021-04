Colmar : l'extinction de l'éclairage public la nuit va s'étendre, sauf dans le centre-historique

La ville de Colmar va poursuivre d'ici la fin du mois d'avril, sa politique d'extinction de l'éclairage public à de nouveaux quartiers. Seul l'hyper-centre n'est pas concerné. Objectif : faire des économies et réduire les nuisances.

La ville de Colmar poursuit sa politique d'extinction de l'éclairage la nuit. Quatre après le quartier Sainte-Marie et deux après les quartiers St Joseph/Mittelhart/St Antoine/Ladhof.

Ce sont désormais dans les quartiers des Maraîchers, Saint-Vincent-de-Paul et Europe que seront concernés par les extinctions. Le centre-historique n'est pas concerné. Les mesures devraient entrer en vigueur entre la fin du mois d'avril et le courant du mois de juin.

Faire des économies et lutter contre les nuisances nocturnes

L'extinction de l'éclairage public se fera entre minuit et 4h45 la semaine et 1h et 4h45 le week-end. Pour résumer, les lumières seront éteintes dans les quartiers qui sont dans les zones 30. Les grands axes resteront éclairés.

Cela représente près de 4.000 lumières sur un ensemble de 10.000, soit 40% du total des lumières. Cela fera une économie de 80.000 euros par an pour la ville. Objectif : réaliser des économies d'énergie, respecter l'environnement, lutter contre les nuisances nocturnes(rassemblements, rodéos, lutte contre les trafics).

La carte avec les zones concernées par l'extinction à Colmar - Mairie de Colmar

"Quand l'éclairage est coupé, les voitures circulent beaucoup moins vite, les automobilistes font plus attention à leur environnement. Il n'y a plus de rassemblements de jeunes. Il y a aussi beaucoup de moins de bruit. Nous faisons aussi des économies d'énergie," argumente le maire de Colmar, Eric Straumann.

Les habitants favorables à la coupure des lumières la nuit à Colmar

Le nombre des cambriolages n'est pas aussi forcément en hausse, souligne aussi le maire qui s'appuie sur les précédentes expériences dans les quartiers Sainte-Mairie ou encore Saint-Joseph.

Ces mesures d'extinction de l'éclairage public, c'est le résultat d'une consultation lancée en fin d'année dernière. Il y a eu plus de 870 réponses, 66% des habitants étaient favorables à la coupure des lumières.