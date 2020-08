Colmar : les riverains de la rue Charles-Grad s'opposent à l'abattage de 18 tilleuls

A Colmar, des riverains de la rue Charles-Grad ne décolèrent pas, ils s'opposent à l'abattage de 18 tilleuls qui ont plus d'une quarantaine d'années. La mairie a pris cette décision, car, pendant les travaux effectués sur la chaussée, ils ont constaté que ces arbres, qui ont plus d'une quarantaine d'années, n'ont pas de racines d'ancrage et peuvent poser des problèmes de sécurité et tomber.

L'abattage devrait-être effectué dans les prochains jours, les riverains font tout pour ralentir les opérations.

Deux expertises préconisent l'abattage des tilleuls

Deux expertises ont été menées : la première préconisait l'abattage de 8 arbres sur 18, la deuxième, plus sévère encore, propose l'abattage de tous les arbres. Les riverains ne sont pas convaincus par ces deux expertises, ils font circuler des pétitions et ont envoyé des courriers au maire de Colmar, Eric Straumann, mais aussi au préfet du Haut-Rhin.

Pour Valdemar Idczak, le président de l'association des "18 tilleuls" qui vient de se constituer : " Nous proposons de choisir un arbre, conjointement avec les services des espaces verts, de l'abattre et de creuser pour voir si effectivement il y a un problème d'ancrage et si il y a un problème de chignonnage. Si il y a vraiment ce problème, nous nous inclineront. " L'association espère que la mairie fasse un geste dans leur sens, ils se sont rapprochés du GNSA, le Groupe National de Surveillance des Arbres, mais aussi d'Alsace Nature.

Les plus beaux tilleuls de Colmar

Fort de ces deux expertises, Christian Meistermann, l'adjoint à la mairie de Colmar, en charge des espaces verts martèle qu'il faut abattre ces tilleuls :" Le couperet est tombé, ces arbres sont dangereux. Le devoir des élus, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Cela ne nous fait pas plaisir, mais on a découvert un vrai danger, " souligne l'élu. Selon la deuxième expertise : " Ces arbres, il y en a eu beaucoup de plantés pendant cette période, et ont donc, un effet de bombe à retardement : ils arrivent à grandir, et, à partir d’une certaine taille, tombent sans prévenir, faute d’encrage approprié. "

La mairie va prochainement associer les habitants au choix d'une nouvelle espèce, pour remplacer les tilleuls.

Jean-Louis Huberschwiller, un habitant de la rue Charles-Grad, ne conçoit pas cet abattage. Les tilleuls font partie du paysage, ils protègent de la chaleur et font de l'ombre" Ma famille habite la rue depuis plus de cent années, C'est la plus belle allée de tilleuls à Colmar et c'est dommage de devoir les abattre."