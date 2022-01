Colmar : une crèche en plein air, pour que les petits se rapprochent de la nature

Ces structures ont été mises en avant depuis l'épidémie de Covid-19, mais à Colmar, cette crèche en plein air existe depuis près de 13 ans. "Le jardin des petits" accueille 24 enfants de 10 mois à 3 ans, place du capitaine Dreyfus. C'est une crèche inter-entreprise où les enfants sortent deux fois par jour, bien souvent dans le jardin, situé à proximité, quel que soit le temps qu'il fait dehors.

Des sorties en forêt deux fois par semaine, bienfaitrices pour les enfants

Pour les plus grands, les plus de 20 semaines, les mardis et jeudis, c'est matinée en forêt, quel que soit le temps qu'il fait dehors. Ce mardi même si le thermomètre frôlait les zéro degrés, c'était en forêt de Wintzenheim que six petits ont été accompagnés par les adultes.

C'est parti pour une matinée en forêt © Radio France - Guillaume Chhum

Rosina Dendarie, la fondatrice du "Jardin des petits"à Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

"La forêt c'est pas un monde virtuel, ils touchent des vraies châtaignes qui piquent, ils touchent de vraies feuilles qui sont mouillées. C'est une expérience très riche pour faire développer les sens et leur curiosité", explique Rosina Dendarie, la fondatrice du "Jardin des petits". Au menu de cette matinée : goûter en forêt, chants et découverte de la nature.

Pédagogie calquée sur les pays scandinaves

C'est une pédagogie calquée sur ce qu'il se fait dans les pays scandinaves pour mieux rapprocher les enfants de la nature et de l'environnement. Il faut attiser leur curiosité, mais aussi activer ses capacités motrices. Sarah, une maman est séduite par le concept : "Les enfants ne s'ennuient jamais dans la nature. Notre fille est d'ailleurs plus volontaire avec les autres enfants qu'avec nous. Quand elle est en groupe comme cela, elle a plus envie de marcher, nous sommes très content," souligne la mère de famille.

Chants et goûter avec les enfants dans la forêt © Radio France - Guillaume Chhum

"Ces expériences à l'extérieur sont importantes pour les enfants pour se construire et se lier au monde. Les enfants marchent et sont en activité et c'est bon pour leur développement futur," complète Rosina Dendarie.

Les petits mangent bio et son accueillis dans des bâtiments soucieux de l'environnement. L'année prochaine une autre micro-crèche toujours en plein air ouvrira ses portes, mais cette fois-ci aux Erlen, toujours à Colmar avec 12 places.