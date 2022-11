Colmar : une mobilisation pour sauver le kiosque de la place de la cathédrale

A Colmar, il y a une mobilisation ce dimanche à 11 heures, pour la défense du dernier kiosque à journaux du Haut-Rhin. Il doit fermer définitivement ses portes le 31 décembre, la gérante doit quitter les lieux, elle bénéficiait d'un bail précaire depuis 22 ans. Le bâtiment a été monté en 1915 et il est devenu kiosque à journaux en 1944.

Dernier kiosque à journaux du Haut-Rhin

La mairie souhaite le détruire, suite au projet de piétonnisation de la place de la cathédrale. Une concertation a été lancée par la mairie. "Deux tiers des membres du conseil citoyen et du conseil des sages ont approuvé la destruction. La dernière étape a été le conseil municipal, c'est là que les choses se décident. Le rapport a été adopté à l'unanimité et il n'y a eu aucune question sur le kiosque," argumente le maire Eric Straumann.

La mobilisation s'affiche partout en ville © Radio France - Guillaume Chhum

Cette annonce a suscité une forte émotion à Colmar. Une association est née, elle demande son maintien et la rénovation. "Ce kiosque est là depuis plus d'un siècle, il a un style unique. Il est très familier pour de nombreux Colmariens. Il fait partie de la place et on a du mal à comprendre qu'on l'enlève," s'insurge Corinne Rinckenberger, la présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine Colmarien.

Un autre kiosque sur le quai de la Sinn ?

Les organisateurs attendent du monde à cette manifestation. Beaucoup d'affiches de soutien fleurissent sur les vitrines, dans le centre-ville de Colmar. Une mobilisation relayée sur les réseaux sociaux . Eric Straumann dit réfléchir à un nouvel emplacement pour ce kiosque. Il pourrait-être installé sur le quai de la Sinn, non loin de la rue des clefs. Affaire à suivre....