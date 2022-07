Combien de temps encore va-t-on pouvoir faire du canoë dans l'Hérault ?

C'est un nouveau week-end caniculaire dans l'Hérault. Le thermomètre va fleurter (voir dépasser) les 40 degrés. Dans ces conditions, les rivières sont les rares lieux à offrir ombre et fraîcheur. Mais il ne faut pas tarder pour en profiter. Le niveau actuel de l'eau est celui "d'une fin d'été". Certains loueurs de canoë vont donc arrêter leur activité courant juillet.

A Saint-Bauzile de Putois, Marie-Amélie Guesdon fait "tous les jours la danse de la pluie (rires)". Un appel resté vain jusqu'à aujourd'hui. Résultat, le fleuve Hérault descend à vue d'œil dans ce secteur. "Le parcours que l'on propose contient pas mal de rapides. _Et là, les rochers sont tous à fleur d'eau_.", constate la gérante de la base nautique Roc'N River. Une situation d'autant plus problématique que les rochers abîment le fond des bateaux mais peuvent aussi "être dangereux pour les passagers si le canoë se retourne".

Marie-Amélie Guesdon tient Roc'N River depuis 3 ans Copier

Ce week-end du 16 et 17 juillet sera donc le dernier pour les canoës dans cette base nautique. Le dernier, jusqu'à la pluie. En l'attendant, Marie-Amélie Guesdon doit renvoyer deux de ses saisonniers.

"C'est frustrant de devoir s'arrêter au moment où l'activité est la plus forte", relève la cheffe d'entreprise. La jeune société, créée en 2019, va donc se replier sur ses activités annexes : le canyoning et le paddle.

Roc'N River interrompt les descentes en canoë dès la mi-juillet Copier

Les places de parking se font cher

Pour profiter de toutes ces activités de rivière, encore faut-il trouver des places pour se garer. De plus en plus de communes s'attaquent au stationnement sauvage. A Saint-Jean-de-Buèges, le maire a interdit le stationnement des voitures sur tout un côté de la départementale longeant la rivière.

Une mesure présentée comme un retour à la raison après une succession d'abus. Un temps, les pompiers auraient même eu du mal à passer avec leur camion. Laurent Senet, le maire, a donc opté pour un système de "jauge" par le nombre de places de parking disponibles. "Si les gens trouvent une place, ils savent désormais qu'ils vont pouvoir se baigner de façon agréable. Et sinon, ils devront aller voir ailleurs.", explique l'élu.

Premier arrivé, premier servi donc. Et la règle semble suivie d'effets. "La première année (en 2020) il y a eu un peu plus de 1.200 contraventions distribuées. L'année dernière, on en était à 60. Et cette année, à seulement une ou deux.", se satisfait le maire de Saint-Jean-de-Buèges. Avant de conclure : _"_Interdire c'est aussi permettre... l'accès à nos belles rivières, et notamment la Buèges".