Comment aider la forêt du Ventoux à s'adapter au changement climatique ?

Il fait encore très chaud en cette fin d'été en Vaucluse et la forêt aussi souffre des fortes chaleurs et du manque d'eau. "Il n'y a qu'à lever la tête et on commence à voir les effets de ce changement climatique un peu partout. Quand on a le Ventoux en face, on voit bien des tâches brunes ou orangées et on comprend que les arbres sont en train de mourir à cet endroit", constate Jean-Pierre Ranchon. Le président de l'association des communes forestières de Vaucluse, par ailleurs élu à Sault, a organisé ce mardi une formation destinées aux élus sur les conséquences du réchauffement climatique sur la forêt.

Diversifier les essences et couper pour entretenir la forêt

Une formation dispensée par l'ONF, l'Office national des forêts, à une dizaine d'élus locaux pour les sensibiliser à la question et leur donner des pistes de solutions. "S'il y a des plantations, il faut diversifier les essences de façon à avoir des mélanges et à avoir une biodiversité plus importante, explique Jean-Pierre Ranchon. Et si on a une maladie qui attaque une espèce, elle n'ira pas forcément sur l'autre. Comme ça, on n'a pas de pans entiers de montagne qui meurent à cause d'un parasite", explique déjà .

Il ne faut pas non plus hésiter à couper des arbres pour entretenir la forêt, complète Pierre Guillet, technicien forestier à l'ONF : "Il ne faut pas rien faire. Il faut avoir des actions : les coupes sont importantes, notamment si on a un fort dépérissement d'un essence. C'est important de garder à l'idée qu'il faut avoir des actions en forêt, que ça ne se fait pas tout seul".