Comment améliorer la qualité de l'air sur Rennes Métropole ?

Comme toutes les agglomérations de plus de 250.000 habitants, un "plan de protection de l'atmosphère" est élaboré, en ce moment, sur la Métropole de Rennes. L'objectif est de créer un document pour recenser toutes les actions mises en place sur le territoire pour améliorer la qualité de l'air .

Transport, bâtiments, agriculture

Cette initiative est placée sous la responsabilité de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. La Métropole et des associations y participent. Les citoyens sont également invités à y contribuer jusqu'au vendredi 21 octobre. Pour rappel, l'association Air Breizh réalise, chaque jour, une carte de la Bretagne avec ses mesures de la qualité de l'air.

"Il y a trois facteurs principaux de la dégradation de la qualité de l'air, indique Yanick Nadesan, élu de Rennes Métropole en charge de la santé et du vieillissement. Les mobilités carbonées, les bâtiments avec les questions de chauffage et enfin l'agriculture. Pour les mobilités, on avance avec la deuxième ligne de métro, qui permet de supprimer 50.000 véhicules par jour sur la métropole, le déploiement des bus et la décarbonation des cars qui passent à l'électrique. Sur les logements, ça passe par les aides pour le chauffage, par exemple. Et sur l'agriculture, c'est notamment le chantier de sortie des pesticides de synthèse qu'on a engagé."

Chaque année, on estime que 50.000 Français meurent chaque année à cause de la dégradation de la qualité de l'air. Les pollutions de l'air sont également responsables du développement de problèmes de santé comme de l'asthme, des maladies respiratoires, des cancers et des AVC. "Sur la Métropole de Rennes, nous n'avons pas d'étude épidémiologique", avoue Yannick Nadesan.

