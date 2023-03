Comment est assuré le suivi du niveau des nappes phréatiques dans l'Hérault ?

Le plan du gouvernement pour améliorer la gestion de l'eau sera présenté ce jeudi. Après la sécheresse hivernale que l'on vient de vivre, il devient plus que nécessaire de suivre l'évolution du niveau des nappes phréatiques. Dans l'Hérault, ce suivi est assuré par le service départemental d'hydrogéologie. Sauf que toutes les communes ne sont pas équipées du matériel pour suivre l'évolution du niveau d'eau. Il y a 70 points où c'est le cas mais il faudrait que ça le soit sur 150 pour avoir une couverture complète des ressources qui alimentent la majorité de la population héraultaise.

Ce suivi est important pour anticiper les conséquences du réchauffement climatique sur les nappes d'eau sous-terraines. Dans l'Hérault, il y a à peu près 550 captages d'eau qui permettent d'alimenter les Héraultais en eau potable. Les grosses communes ont la technicité suffisante pour mesurer leurs installations. Mais ce n'est pas forcément le cas sur les communes rurales, "ne pas mesurer le niveau d'eau quand on pompe, c'est un peu comme conduire une voiture qui n'aurait pas de jauge du réservoir. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber en panne finalement' explique Nicolas Liénart, chef du service hydrogéologie du département.

Suivre la ressource, "ça permet d'anticiper les problèmes et prévoir plusieurs mois à l'avance que le niveau d'eau est en train de baisser. Auquel cas, on peut engager des mesures préventives pour anticiper une pénurie" ajouteNicolas Liénart.

À Gorniès, commune de 117 habitants au nord du département de l'Hérault, à la frontière avec le Gard, le matériel de suivi a été installé en novembre 2022 sur le forage du hameau de Souteyrols. Et ce, après une grosse frayeur. "On suivait le niveau de ce forage manuellement. Et avant l'été 2022, on est descendus à 113 mètres sans toucher l'eau" se souvient le maire Joël Povreau. Il fait donc appel au service hydrogéologie du département et installe le matériel nécessaire au suivi de l'évolution du niveau d'eau. Ce qui lui permet de comprendre, en même temps, l'origine du problème : la pompe était surdimensionnée et pompait trop d'eau.

Joël Povreau, maire de Gorniès, suit le niveau d'eau du forage du hameau de Souteyrols grâce à une application. © Radio France - Morgane Guiomard

Comment fonctionne cette technologie ? Une sonde est accrochée à un grand ruban flexible, semblable à un mètre, et descend en profondeur. "Quand on atteint le niveau de l'eau, la sonde s'allume et elle nous fait également un petit signal sonore" décrit Nicolas Liénart, chef du service hydrogéologie du département de l'Hérault. La machine est entièrement automatisée : "toutes les quinze minutes, elle mesure à notre place et va transmettre sur un serveur au niveau du département l'information. Elle va pouvoir être consultée par l'employé communal ou par le maire sur son téléphone portable via une application."

En deux clics, le maire de Gorniès accède aux informations sur son forage. Une courbe apparait. "Quand la pompe fonctionne, elle baisse Et une fois que le pompage est fini, le niveau d'eau remonte" détaille Joël Povreau. Avant, le suivi se faisait manuellement. Cette technologie lui change la vie : "maintenant, je ne vais pas retourner en arrière. Sans ça, je ne sais pas comment je pourrais faire. Là, vraiment, je suis tranquille. On est sûr de ce qu'il se passe aujourd'hui. L'évolution, on ne la connaît pas avec la sécheresse, mais pour autant, là, on a un bon indicateur."

La même installation sera mise en place sur un autre forage de la commune, le principal, celui de l'Estouquet.

La mise en place du matériel du suivi du niveau d'eau d'une nappe phréatique coûte en moyenne entre 5.000 et 8.000 euros. Sachant qu'il y a des subventions du département et de l'Agence de l'eau pour aider les communes à payer.

