Rentrée : comment être un peu plus écolo au quotidien

La fin des vacances arrive. On a tous ou presque repris le chemin du travail. Et pour bien démarrer cette rentrée, on va se mettre au vert en essayant d'être un peu plus écolo au quotidien. Au boulot comme à la maison.

La rentrée de septembre, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Et pourquoi pas, tous les jours de faire des petits gestes verts pour préserver l'environnement. La plupart de ces nouvelles habitudes écolos sont aussi simples à prendre qu'importantes pour la planète.

Par quoi on commence ?

On commence par faire un grand nettoyage de sa boite mail. Car garder ses courriers consomme de l'énergie. Surtout ceux avec une pièce jointe.

On y va mollo sur la clim' comme sur le chauffage. Et pareil pour le papier.

On dit aussi stop aux déchets. Sachant qu'au boulot, on en produit chacun 130 kg par an, on réduit et on trie ses poubelles.

Des applis pour se "verdir" la vie

Autre piste : on verdit ce qu'on mange. En plus de faire la popote soi-même, on utilise des applis qui permettent de connaitre l'empreinte carbone d'un aliment. Comme l'appli Karbon avec un K.

Côté emplettes, là aussi vive les applis. Plutôt que de jeter ou d'acheter, on peut donner ou trouver plein d'objets gratuitement près de chez soi.

Et puis, on se déplace le plus possible sans polluer. Donc on marche, on fait du vélo ou on prend les transports en commun. C'est bon pour la planète et parfait pour se faire un petit corps d'athlète pour pas un sou.

Enfin, pour les plus motivés, on peut aussi charger l'une de applis qui propose 1 défi vert par jour. Comme l'appli 90jours. Ou comment se sentir un héros vert du quotidien !