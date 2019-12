Comment éviter l'érosion de nos plages ?

Corse, France

La chambre de commerce et d'industrie de la Corse-du-Sud a décidé de prendre les devants pour éviter les dégâts, c'est-à-dire un littoral transformé et des plages trop grignotées par la mer. La CCI a mis tous les acteurs autour de la table : la ville d'Ajaccio, les commerçants, l'aéroport, pour assister à la présentation de la société Eco Plage. Une entreprise qui installe un dispositif de drainage sous le sable, en bord de mer, pour gagner 3 à 8 mètres de plage. Ce système a déjà été installé à La Baule, aux Sables-d'Olonne ou encore à Sainte-Maxime. Il permet aux communes d'en finir avec le rechargement en sable sur les plages avant la saison estivale.

Comment ça fonctionne ?

Laurent Gest, directeur d'Eco Plage : « Ce drain est enfoui sous la plage, il l’assèche. Les vagues transportent du sédiment, du sable, grain par grain, vague par vague, elles s’infiltrent et déposent du sable. A Saint-Raphel dans le Var, une plage assez étroite qui fait entre 10 et 20 mètres sur ses 800 de longueur, et on a gagné entre 2 et 8 mètres suivant les endroits en 2 ans. Le plus probant c’est l’impact visuel puisque les gens ne voient même pas qu’il y a un système sur les plages où il est installé, _on ne voit rien_. »

Laurent Gest, directeur d'Eco Plage Copier

« Réfléchir sur le long terme »

Plage du Ricantu à Ajaccio © Maxppp - maxppp

Paul-Dominique MARCAGGI, président de la CCI de la Corse-du-Sud : « Par rapport à notre économie basée sur le tourisme on se doit de réfléchir maintenant pour les 10 années à venir de manière à _garder cette attractivité des plages_. Si elles s’agrandissent il y aura plus de place pour plus de monde. Si la plage du Ricantu s’agrandit il pourra peut-être y avoir une autre vision sur la modification des terrains qui jouxtent l’aéroport. On pourra peut-être les aménager, faire de l’extra aéronautique, baisser les prix des billets d’avions et le coût des transports. Il ne faut regarder ni dans les rétroviseurs ni dans le capot, il faut regarder très loin. »