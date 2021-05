Comment acheminer l'électricité depuis le futur parc éolien en mer de Fécamp ?

Zoom ce matin sur le projet de parc éolien en mer de Fécamp et plus précisément sur une phase de ce projet : le raccordement électrique. En ce moment, les fondations gravitaires des 71 éoliennes qui seront immergées, sont construites sur le port du Havre et en parallèle, RTE enterre les câbles le long de la route entre Fécamp et Le Havre. Des câbles qui achemineront l'électricité produite en mer par le parc éolien.

45 KM de câbles électriques à enterrer

Tout à côté de Goderville, au bord de la route, une poignée d'ouvriers entame l'opération. Imaginez une énorme bobine de 40 tonnes, qui déroule un câble électrique à raison de 12 mètre à la minute. Il y a 45 Km de câbles à enterrer le long de cette route, la RD 925, bien fréquentée.

Un déroulage pour un câble prend grosso modo une journée."

Les câbles électriques partent du poste électrique en mer, jusqu'au port de Fécamp puis vers Sainneville sur Seine et enfin jusqu'au port du Havre, soit 45Km de câbles. © Radio France - Amélie Bonté

Ce chantier a démarré en juin dernier. L'entreprise SPAC où travaille Jules Dérréal en tant qu'ingénieur travaux, s'occupe de creuser des tranchées le long de la route, souvent dans des champs. Il y a donc des convention avec les agriculteurs et notamment des compensations financières puis il faut installer des tuyaux dans ces tranchées et enfin vient l'étape du jour : " Le long de la RD 925 avec des voiture ste des camions, il faut faire attention. Il y a aussi des contraintes mécaniques liées aux grosses machines, des risques électriques avec les différents réseaux que l'on peut croiser comme le gaz etc..."

Il a fallu 6 mois de génie civil pour réaliser 6 KM de tranchées"

En tout il faudra 2 ans pour dérouler l'intégralité des câbles électriques, les souder et les tester. Alexandre Irle, directeur du projet de raccordement chez RTE explique le cheminement des câbles :

Les câbles partent depuis le poste électrique en mer, on les ramène jusqu'au port de Fécamp et ensuite 30 Km jusqu'à Sainneville sur Seine puis jusqu'au port du Havre."

Les usagers de la RD 925 ont pris l'habitude voir ces panneaux le long de la route depuis déjà 1 an. © Radio France - Amélie Bonté

Entre RTE et les entreprises prestataires, c'est quasiment 300 personnes qui travaillent sur ce projet de raccordement. A terme l'électricité produite par les éoliennes en mer au large de Fécamp passera donc par ces câbles pour alimenter potentiellement 770 000 habitants.