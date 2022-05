Comment jeter sa poubelle quand on est un touriste en Dordogne

Dans plus de 200 communes de Dordogne où les points de collectes des ordures ménagères sont verrouillés, les touristes de passages en Dordogne doivent payer pour jeter leurs poubelles. Soit en achetant une carte, soit en payant via leur téléphone. Explications

Au début du mois de mai 2022, 215 communes de Dordogne ont verrouillé leurs containers à ordures ménagères. D'ici fin 2023, ce sera le cas dans les 503 villes du département. Pour les touristes de passage, il va falloir passer à la caisse pour pouvoir jeter son sac poubelle.

10 euros les trois passages

Première solution, acheter une carte prépayée dans des tabacs ou office de tourisme. Au 1er mars 2022, il y en avait seulement 19 sur l'ensemble du département. La liste est consultable ici. Son prix est de 10 euros pour trois passages.

La deuxième solution, l'utilisation d'un QR code. "Il va être placé près du système de badgeage de la borne et on n'aura plus qu'à le scanner pour déclencher l'ouverture et être facturé", explique Patricia Puyraud, animatrice à la SMD3.

Liste des communes où les bornes d'ordures ménagères sont verrouillées au 1er mai 2022 - SMD3

Pour les touristes qui séjournent en camping ou en gite, ce sont les propriétaires qui gèrent les ordures. A noter, que les bacs de tri sélectifs et de verre sont en accès libre et illimités pour tous.