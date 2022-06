Comment l'agriculture surveille sa consommation d'eau en Isère

"Ce n'est pas un loisir, l'irrigation, c'est vraiment pour sécuriser nos cultures et on sait ce que nous coûte le matériel et l'énergie., donc on ne gaspille pas". Au bord d'une de ses parcelles de maïs et devant un grand portique d'arrosage, Florent Roudet, cultivateur à Brézins (Isère), dans la plaine de la Bièvre, rappelle d'abord que l'eau est aussi précieuse pour lui, sa famille, ses confrères, que pour tout un chacun, et qu'elle a un coût pour son exploitation, "500 à 600 euros par an et par hectare".

Alors oui depuis de nombreuses années maintenant la profession ne se contente plus de brancher un tuyau et d'inonder les champs sans mesure. Aujourd'hui les grands portiques qu'on rencontre dans la plus grande plaine céréalière du département n'ont plus rien à voir avec les outils d'avant. "On arrive à consommer 20 % de moins avec nos systèmes de pivot, précise Florent Roudet, par rapport à l'enrouleur, qui est plus sensible au vent, où il faut plus de pression, où il y a plus de brouillard et donc plus plus d'évaporation. Aujourd'hui avec un système de rampes pivots, avec ce système de busage, il y 95 % de l'eau qu'on met qui est assimilée par la plante. L'enrouleur c'est 75 %. Ce qui nous permet de baisser nos doses à l'hectare."

Des installations d'irrigation devenues très technologiques © Radio France - Laurent Gallien

Un arrosage, au millimètre près... © Radio France - Laurent Gallien

Une nappe encore préservée par les pluies de l'été dernier

Dans le local qui borde le champ, des tuyaux et... de l'électronique ! "On a des sondes tensiométriques dans le sol et tout est modulé en fonction de la réserve utile et du niveau d'humidité du sol. C'est vraiment, vraiment au plus près. C'est paramétré de façon hyper précise : si on le programme à tant de millimètres, ça ne va pas mettre le double, ni moins". Des limites d'arrosage qui ont aussi évolué avec la connaissance des plantes et de leurs besoins, ainsi qu'avec la sélection des variétés. Tout ça pour ne pas trop puiser dans une nappe phréatique de la Bièvre qui, à ce jour, ne se porte pas si mal selon Florent Roudet. Les nappes ont un "effet retard".

"L'été 2001 a été tellement pluvieux qu'on a vu la nappe se recharger même en été, ce qui est rare". Reste que les arrosages un peu exceptionnels de ce printemps sur les blés, s'ajouteront peut-être, selon la pluviométrie, à ceux plus habituels de juillet et août sur les maïs et que les conditions climatiques "insécurisent" de plus en plus souvent ces nappes. Il conviendrait à l'avenir, selon Florent Roudet, par ailleurs vice-président de l'Association des irrigants de l'Isère, "de les aider à se recharger".

Vers la mise en place de bassins d'infiltration ?

Le constat est assez simple. Depuis 10 ans il ne tombe pas moins d'eau en Isère mais elle ne tombe plus de la même manière. Le changement climatique a tendance à allonger les périodes sèches et à provoquer des pluies plus brutales. Or des trombes d'eau qui tombent sur une terre asséchée ne ruissellent pas dans les nappes mais courent dans les ruisseaux et vers la mer. Il faudrait donc pouvoir en garder une partie en faisant "des bassins d'infiltration".

"La solution pour moi la plus économique, la plus environnementale, explique Florent Roudet, ce ne sont pas des grandes retenues collinaires comme on peut le voir ailleurs, ce serait de faire plusieurs petits bassins à plusieurs endroits différents dans des secteurs filtrants. On dévie des cours d'eau qui sont en excédent pour faire de la réinfiltration". Un projet qui aurait aussi un intérêt pour les communes ou entreprises potentiellement menacées par la colère de cours d'eaux. "Aujourd'hui on parle beaucoup du Rival, qui est sensible, un gros bassin a été fait à l'entrée de Brézins pour protéger l'entreprise Fresenius, pourquoi ne pas utiliser une partie de l'eau récolté pour recharger la nappe." Un projet dans la Bièvre, envisage aussi de retenir une partie de l'eau utilisée par la pisciculture Murgat à Beaufort, près de Beaurepaire, pour la réinfiltrer.