Comment la centrale à charbon Emile Huchet est devenue un maillon essentiel dans la production d’énergie

Depuis la rentrée 2022, la centrale Emile Huchet (Moselle) de Saint-Avold est en pleine effervescence. La centrale à charbon, fermée le 31 mars dernier se prépare à redémarrer. Il faut produire de l'électricité pour pallier les pénuries d'énergie pour l'hiver à venir. Le gouvernement parle d'une mesure "à titre conservatoire", compte tenu de la situation ukrainienne et des tensions sur le marché de l'énergie. Cette ouverture est prévue à l'automne et devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la période hivernale.

L'ouverture prévue au départ début octobre 2022 a depuis été repoussée. Il faut attendre une baisse des températures pour que la centrale redémarre.

Pourquoi la centrale a fermé

En 2017, le gouvernement annonce la fermeture des centrales à charbon, trop polluantes. La centrale à charbon Emile Huchet de Saint-Avold, entrée en fonction en 1951 est sur la sellette. Elle produit 600 mégawattheures, une goutte d'eau dans la production d'électricité. Mais c'est surtout beaucoup trop polluant pour un Etat qui se veut vertueux en matière d'écologie, car un kilowattheure produit, c'est aussi 1 kg de dioxyde de carbone.

La tranche à charbon de la centrale électrique Emile Huchet semble définitivement condamnée par la loi Energie climat. Elle ferme ses portes le 31 mars 2022. Les 68 salariés bénéficient de mesures de reclassement. Leurs familles sont même invitées lors d'une journée portes ouvertes pour une sorte de journée hommage.

Le retournement énergétique

Trois mois plus tard, le 26 juin, le ministère de la transition énergétique annonce qu'il va publier un décret dérogatoire pour permettre à Emile Huchet de faire fonctionner la tranche 6 pendant 2.500 heures cet hiver. Ce redémarrage est nécessaire pour pallier l'arrêt de la moitié des réacteurs des centrales nucléaires françaises . Si l'on ajoute les difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine, le pays risque de manquer d'électricité cet hiver.

Théoriquement, la centrale à charbon produit 600 mégawattheures. Selon son directeur, cela permettrait d'alimenter en énergie un tiers des habitants du Grand Est cet hiver, soit 600.000 foyers. Il y a aussi deux autres tranches, dites "cycle combiné turbine-gaz", qui elles, n'ont jamais cessé de fonctionner.

Le coût du redémarrage se compte en millions

GazelEnergie, le groupe qui possède la centrale, estime le coût de la remise en état des installations à 10 millions d'euros. Depuis le 1er septembre dernier, l'activité a d'ailleurs repris sur le site.

Il faut ensuite investir pour faire venir la matière première : le charbon. Il faudra de 500.000 à 600.000 tonnes de charbon pour un fonctionnement allant d'octobre 2022 à mars 2023. Ce coût se monte à 200 millions d'euros. Selon la porte-parole de GazelEnergie, Camille Jaffrelo, il y a des contraintes logistiques très fortes : "Deux tiers du charbon européen venait de Russie, on a dû réorienter nos flux. C'est des contraintes logistiques plus importantes, donc c'est la guerre des barges, et donc c'est un gros défi logistique".

L'essentiel des coûts pour l'entreprise, c'est aussi le coût de la compensation de la taxe carbone. Sur le début de ce mois de septembre, il était entre 60 à 70 euros par tonne de CO2 rejetée dans l'atmosphère. Sur le site d'Emile Huchet, on sera bien au delà du million de tonnes. En contrepartie du redémarrage, GazelEnergie a prévu de mobiliser 50 millions de compensation carbone pour financer des projets verts dans la région Grand Est.

Doubler les salaires pour faire revenir les employés

Pour faire fonctionner la centrale, plutôt que de former de nouveaux salariés, on a fait revenir les anciens. 68 des 87 salariés qui travaillaient encore sur place le 31 mars, jour de fermeture, ont accepté de revenir. L'entreprise leur a proposé 5% d'augmentation. Ils toucheront aussi une prime de 5.800 euros brut par mois. Au final, cela correspond au doublement de leur salaire.

Pour le délégué syndical Force Ouvrière, Jean-Pierre Damm, c'est du "gagnant-gagnant" puisque de son côté, GazelEnergie s'y retrouvera financièrement. La production de la centrale cet hiver devrait rapporter à l'entreprise au minimum 100 millions d'euros.