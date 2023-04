Comment la station d'épuration de Nice va éliminer ses odeurs et produire gaz et chauffage ?

Il va falloir patienter jusqu'en 2030 avant de pouvoir profiter pleinement d'Haliotis 2. En effet, cet énorme chantier, à plus de 700 millions d'euros, sera très long pour au moins deux raisons: l'interdiction d'arrêter la station actuelle et l'obligation de travailler à quelques mètres de la mer et de ses remontées d'eau salée. Les travaux vont donc se faire par morceaux avec à chaque fois; déconnexion, reconstruction totale de l'unité puis reconnexion de celle-ci avec le reste de l'usine. Difficile et laborieux !

ⓘ Publicité

Moins d'odeurs !

Mais ces difficultés, supportées par le groupe Suez, vaudront le coup car, à terme la station, entièrement intégrée dans un paysage arboré, sera un élément du futur et proposera plein de choses.

La récupération des eaux usées traitées pour une réutilisation en eau d'arrosage ou de lavage pour les espaces publics.

La biométhanisation des boues d'épuration pour en extraire du gaz naturel et, après séchage, pour en faire du combustible de chauffage public. La production d'énergie sera donc 4 fois plus importantes que celle utilisée.

Récupération des calories des eaux usées traitées avant leur rejet pour produire une partie du chauffage de l'aéroport et du Grand Arenas.

Installation de panneaux photovoltaïques pour une autonomie énergétique.

Le raccordement à Haliotis 2 pour 26 communes, 7 de plus qu'aujourd'hui et par conséquent: la fermeture définitive de la station d'épuration de Saint-Laurent-du-Var .

L'élimination par des filtres spéciaux de 90% des microplastiques.

La création de tours dites de désodorisation du site pour éviter la puanteur émise traditionnellement par une station d'épuration.

Ouverture au public pour visites ponctuelles.

Un prix de l'eau qui peut augmenter un "petit peu"

Avec cette nouvelle station d'épuration, la métropole de Nice espère être à la pointe sur le traitement des eaux mais sa construction ne se fera pas sans un gros effort financier. Ce dernier sera supporté par le prix de l'eau. Mais celui d'aujourd'hui suffira-t-il ? A cette question, Christian Estrosi explique qu'il faut sans doute imaginer une petite augmentation des tarifs mais contenue, précise le président de la métropole, grâce notamment à une meilleure gestion de la ressource en eau en traquant les fuites sur les tuyaux.