Comment le département de la Loire veut inciter à économiser l'eau

"Aujourd'hui, la situation n'est pas catastrophique. Mais il faut être vigilant." Daniel Fréchet joue la carte du verre à moitié plein, ou à moitié vide. Vice-président chargé de l'eau au conseil départemental de la Loire, l'élu ne se veut pas alarmiste.

Barrages "en dessous des taux de remplissage"

Pourtant, celui qui est aussi le président de la Roannaise de l'Eau reconnait une situation compliquée, notamment concernant le niveau des barrages de Lavalette (qui alimente Saint-Etienne et son agglomération) et de Renaison (qui alimente Roanne) : "On est vraiment en dessous en taux de remplissage. On devrait être plein, et aujourd'hui, on est entre 60 et 70 %. À Roanne, nous devrions à l'automne vidanger un barrage. Mais je vais être clair : si au mois de juillet-août, nos barrages ne sont pas pleins, on demandera une dérogation à l'État pour décaler d'un an.**"

Inciter à moins consommer

Rappelons que le conseil départemental n'a pas directement de pouvoir sur la gestion de l'eau. Ce sont les syndicats de gestion de l'eau, les communes ou les communautés de communes qui décident. Mais le Département a tout de même quelques atouts dans sa main. "On a déjà pris des mesures de restitution sur les cours d'eau, ce qu'on appelle le débit réservé. On essaye de le limiter pour conserver un peu l'eau dans nos barrages" souligne Daniel Fréchet.

Par ailleurs, selon l'élu, des incitations ont été faites aux communes : moins laver les places, moins arroser... "Bien sûr, on incite aussi les administrés à le faire" ajoute Daniel Fréchet. "Mais je pense qu'ils l'ont déjà compris. On a vu qu'avec la sobriété énergétique, ça a marché. Donc on espère aussi que ça marchera pour l'eau en disant aux gens 'écoutez, faites attention à votre consommation tout de suite pour éviter justement demain des restrictions'. Les gens se rendent bien compte que c'est important."

L'agriculture s'adapte

Par ailleurs, comme les autres départements, la Loire a lancé un Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau (PTGE). L'idée est de réunir autour de la table habitants, agriculture, industrie, énergie, tourisme... pour revoir la répartition de la ressource hydraulique.

Des négociations "pas toujours faciles" reconnaît Daniel Fréchet. "Entre différentes structures du département, nous nous entendons relativement bien. Chacun reste raisonnable" tempère Chantal Brosse, vice-présidente chargée de l'agriculture au conseil départemental. "On ne va pas demander la lune. On reste réaliste, et les agriculteurs font preuve de réalisme" ajoute-t-elle. D'ailleurs, selon elle, un certain nombre d'exploitants ont d'ores et déjà décidé de se tourner vers des cultures moins gourmandes en eau.