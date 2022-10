Comment les viticulteurs de l'AOC Ventoux s'adaptent à l'urgence climatique

Encore 25 degrés attendus ce 27 octobre en Vaucluse. Comment les cultures provençales, pourtant habituées à la chaleur et à la sécheresse, vont-elles faire face à ces bouleversements climatiques à répétition ? Les vignes notamment, sont confrontées à des récoltes de plus en plus précoces, à des teneurs en alcool de plus en plus fortes et à des productions parfois amoindries par le manque d'eau. Dans le parc naturel régional du Mont Ventoux, tous les acteurs réfléchissent à des solutions et commencent à les mettre en œuvre.

Des exploitations plus diversifiées

L'Avignonnais et vélo-reporter Jérôme Zindy filme cette transition. Il réalise en ce moment des vidéos sur les neuf parcs naturels de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Dans le PNR du Ventoux, il traite de la question de l'adaptation des vignobles du Ventoux au changement climatique. "Ce changement est déjà là, analyse celui qui a tout quitté pour mener une vie plus sobre et respectueuse du vivant. Les récoltes sont plus précoces. Les viticulteurs cherche à adapter leurs productions pour qu'elles soient plus résilientes. Ils se dirigent donc vers l'agroforesterie, c'est-à-dire planter des arbres qui vont protéger les rangs de vigne, apporter de l'humidité au sol, avec de l'enherbement aussi, laisser la nature reprendre ses droits pour rapporter de l'humidité".

À Mazan, au domaine les Terrasses d'Eoles, le viticulteur s'appelle Stéphane Saurel et multiplie les initiatives pour s'adapter. Lorsqu'il a commencé, en 1999, Stéphane Saurel a vendangé le 4 septembre. Cette année, c'était le 26 août. Alors il aide sa vigne à faire face. Il a installé des haies autour de sa parcelle, des pistachiers, coronilles, romarins, pour apporter de l'ombre et de la vie. Sur le court terme, Stéphane et les autres vignerons de l'AOC Ventoux prévoient de replanter de l'herbe au pied des vignes pour gagner en fraîcheur.

Mais Stéphane cherche surtout à se diversifier. Il s'apprête à planter des arbres, pour avoir du bois qu'il vendra pour faire des meubles et du bois de chauffe, pour son utilisation personnelle. Stéphane va aussi planter des fruitiers, qui lui offriront une autre récolte. Le viticulteur s'est déjà lancé dans les céréales. Il a fait sa première récolte de blé tendre et vend la farine sur son domaine. Stéphane Saurel aime la vigne mais il est convaincu qu'elle ne pourra plus être la priorité à l'heure où se pose la question de la souveraineté alimentaire. "Il faudra se concentrer sur des cultures alimentaires. Le vin c'est très bien, mais ça ne nourrit pas. Je suis prêt à renoncer à une partie de mes vignes pour cultiver d'autres choses".