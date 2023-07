Comment reconnaître les traces de tortues caouannes pour aider à protéger leurs œufs ?

"Cinq pontes de tortue caouanne en un an, ça n'est jamais arrivé en France" s'enthousiasme Camille Pfleger, chargée de mission Natura 2000 et Biodiversité au Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT). Deux d'entre elles sont survenues ce mois-ci dans l'Hérault : la première à Marseillan le 9 juillet, la seconde le 18 juillet à Sète. Ce sont des jeunes qui passaient la soirée sur la plage et un promeneur qui les ont signalées. L'an passé déjà une tortue a pondu sur la plage de Valras et 95 tortillons (bébés tortues) ont regagné la mer.

Une tortue caouanne peut pondre deux ou trois fois à 15 jours d'intervalle

Pour autant, tous les vacanciers ne savent pas reconnaître les traces du passage d'une tortue. Les sensibiliser permettrait néanmoins de mieux repérer et protéger de futures pontes, selon les associations et collectivités du secteur. D'autant que l'on assiste à une recrudescence des pontes sur le territoire français. La Caouanne pond deux à cinq fois tous les deux à quatre ans.

Camille Pfleger explique que les traces de tortues caouanne sont reconnaissables aux "arcs de cercles formés par les bras de la tortue, de part et d'autre d'une ligne dessinée par la queue." Comme cette espèce mesure en moyenne 70 centimètres et pèse jusqu'à 130 kilos, ses marques sont bien visibles.

Pour distinguer les traces d'une tortue marine de celles d'un tracteur ou un engin qui sert à nettoyer la plage, rien de plus simple : elles vont de la mer à la plage. C'est là que les tortues viennent pondre dans le sable. Les œufs sont enterrés dans un trou d'environ 50 centimètre, sous une petite montagne de sable, puis abandonnés par les tortues qui retournent à la mer.

Durant la ponte qui dure parfois plusieurs heures, les tortues sont vulnérables et tout dérangement pourrait leur nuire ou les pousser à faire demi-tour. Pour rappel, la règlementation française interdit toute perturbation intentionnelle (manipulation, nuisance lumineuse, …) de ces espèces protégées. Aussi, il est très important de respecter certaines règles en cas d'observation de pontes de tortues :

SI vous voyez ce type de traces, il ne faut pas hésiter à contacter le CESTMed ou les services municipaux de la commune où elles sont repérées. Ils pourront ainsi vérifier la ponte et mettre en place un périmètre de sécurité autour des œufs durant la période d'incubation, soit environ deux mois. En France, toutes les tortues marines sont protégées.

Respecter une distance de 10 mètres pour ne pas la déranger

Eteindre toutes les sources de lumières artificielles

Ne pas photographier les tortues avec un flash

Ne pas toucher les tortues et les œufs. Chaque observation compte !

Vous avez observé une trace de tortue marine sur le sable, une tortue marine en mer, une tortue morte ou en difficulté ?

Transmettez ces informations au RTMMF (06 64 79 54 23) ou au CESTMed (06 24 47 51 55)