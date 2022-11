Comment réduire votre consommation de textile ? France Bleu vous donne des conseils faciles et pratiques

130 milliards. C’est le nombre de vêtements que l’on achète chaque année dans le monde, selon une récente étude d'Oxfam France. Un nombre conséquent qui a des répercussions puisque chaque année en Europe, environ 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetés. La consommation de textile est la quatrième principale source d’impact sur l’environnement au sein de l’Union européenne. Il y a donc urgence à moins et mieux consommer.

France Bleu vous donne des solutions pour éviter de jeter vos vêtements.

Cinq arguments pour vous convaincre d’acheter vos vêtements en seconde-main

Arrêter la course au “toujours plus”

Le modèle dominant de la fast-fashion encourage à produire toujours plus et ainsi, acheter toujours plus. Ce système cause donc une quantité énorme de pollution, mais également de production, car tous les jours, de nouveaux produits sont proposés. La seconde main permet de participer à une économie circulaire, ce qui aide à combattre la surconsommation et la fast-fashion.

Eviter de créer un déchet

Entre 2000 et 2015, la production de textile a presque doublé. 26 kilogrammes : c’est le poids moyen de vêtements qu’achète chaque personne de l’Union européenne par an. On achète plus de vêtements et on les garde en moyenne deux fois moins longtemps. En moyenne, les Européens jettent 11 kilogrammes de vêtements tous les ans. Acheter des vêtements d’occasion permet de leur donner une deuxième vie, ce qui évite qu’ils finissent à la poubelle et donc de générer moins de déchets.

Faire des économies

Lorsque vous achetez de seconde-main, c’est forcément moins cher puisque le produit n’est pas neuf. Mais attention, pas neuf ne veut pas dire de mauvaise qualité ou abîmé ! Certaines personnes revendent leurs vêtements car justement, c’est un achat compulsif dont ils n’ont pas besoin, ou qu’ils ne vont pas porter.

Le conseil France Bleu pour consommer moins : il est important, avant un achat, de se poser les bonnes questions.

Est-ce que j’ai vraiment besoin de cette pièce ?

Il me plaît, mais est-ce que, une fois acheté, je vais vraiment le porter ?

Cinq solutions pour transformer et non jeter vos vêtements usagés

Faire de son vieux jean, une pochette pour son portable

Avec Floriane Gander, la reine de la récup' et de la déco facile à la maison, réalisez une pochette de téléphone en poche de jeans. Une astuce qui pourrait vous servir plus de fois que vous ne le pensez ! Lorsque vous voulez recharger votre téléphone mais que la prise électrique est trop haute, il arrive parfois que le téléphone pende au bout de son fil. Mais grâce à votre vieux jean, vous pouvez fabriquer une belle pochette pour éviter cela. Dans cette émission, vous retrouverez également de quoi créer un doudou bouillotte en vielles chaussettes, un sac cabas grâce à un vieux t-shirt ainsi qu’un bracelet en jean.

Créer des accessoires grâce aux tissus abandonnés dans les placards

Agathe, créatrice textile à Voillans en Bourgogne-Franche-Comté, créé de nombreux accessoires colorés à base de vieux tissus qu’elle possède déjà ou bien qu’elle chine ou troc. Son truc à elle, ce sont les tissus japonais, le plus souvent avec des motifs de papillons, de poupées russes, de fleurs... avec ceux-ci, elle créait bijoux, serre-tête, porte-monnaie... Agathe travaille chaque tissu pour en faire un travail de composition, d’harmonie de couleurs... Alors vous aussi, laissez parler votre imagination.

Réutiliser vos chemises usagées

Avec Séverine, courtière dans une optique écoresponsable, valorisez le « faire soi-même « et le « ce que l’on a déjà ». Séverine vous propose de confectionner des guirlandes colorées pour décorer le jardin ou le balcon le temps d’une fête ou à l’année.

Pour cela, il vous suffit de découper des triangles vos textiles qui ne vous servent plus (la nappe d’une tante, la chemise d’un grand frère…), de les coudres puis de les assembler le long d’un ruban.

Faire des bijoux avec un vieux blouson en cuir

Avec Estelle, laissez parler votre créativité et mettez-vous dans la peau d’un créateur en confectionnant vos bijoux originaux et uniques grâce à votre vieux blouson en cuir. Sur votre penderie, un vieux blouson en cuir et dans le coin de votre tiroir, des boucles d’oreilles cassées ou dépareillées, des perles, des anneaux, des fermoirs... Vous avez tout ce qu’il faut pour créer de nouveaux bijoux : découpez, trouez, collez, enfilez, et créez des pièces uniques.

Transformer ses vielles chaussettes en éponge tawashi avec vos enfants

Antoine, animateur dans une ressourcerie, vous apprends comment faire une éponge tawashi (le nom japonais pour fabriquer une éponge non jetable, réutilisable et lavable). L’activité parfaite pour occuper vos enfants et l’occasion de les sensibiliser au zéro déchet tout en stimulant leur créativité, leur motricité et leur concentration. Pour réaliser cette éponge, fabriquez un métier à tisser avec une planche et 20 clous (5 clous de chaque côté). Découpez aux ciseaux des rondelles de chaussettes et accrochez-les aux clous tout en maillant dessus-dessous, une boucle à la fin, et voilà le travail !

