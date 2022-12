Comment se débarrasser proprement de son sapin de Noël après les fêtes ?

Dernière ligne droite pour les sapins de Noëls dans nos salons. L'heure de s'en débarrasser approche à grands pas. Mais pas n'importe comment et dans le respect de l'environnement. Tour d'horizon de ce qui est possible et interdit.

Sapin de Noël couché dans la rue à Avignon - Vaucluse © Radio France Ils ont brillé de mille feux dans nos maisons ces dernières semaines, mais l'heure de s'en débarrasser approche : que faire de nos sapins de Noël ? ⓘ Publicité Acheté en pot, vous pouvez toujours l'installer sur votre balcon ou le replanter dans un coin du jardin. Mais la plupart des sapins sont achetés coupés. Plusieurs solutions s'offrent alors à vous pour vous en débarrasser dans le respect de la réglementation et de l'environnement. Pas de sapins jetés à la rue Le sapin de Noël usagé est classé parmi les déchets verts. Il est interdit de le déposer sur le trottoir en bas de chez vous ou de le jeter dans un conteneur à ordures. Ce dépôt sauvage pourrait vous coûter une amende de 150 euros. Il est interdit également de le jeter en pleine nature ou en forêt (infraction sanctionnée par une amende de 1.500 euros.) La décomposition lente de ses aiguilles asphyxie et acidifie les sols : un mauvais geste donc pour la biodiversité ! Les solutions à privilégier Vous pouvez rapporter votre sapin en jardinerie -de nombreux magasins spécialisés proposent même des bons d'achat en échange. Vous pouvez aussi vous rendre en déchetterie. Elles disposent généralement d'un point de collecte "déchets verts." Enfin, certaines communes organisent un système gratuit de collecte. C'est la cas à Avignon qui met une benne à disposition du 28 décembre au 17 janvier. Voici les points de collecte où vous pouvez ramener votre sapin : Allées de l'Oulle

Place des Carmes

Place Pompidou

Rue Guillaume Puy

Avenue de la Trillade (angle du boulevard de la 1re DB)

Place Alexandre Farnèse

Parking de la mairie annexe Est

Parc de Massillargues

Château de Saint-Chamand

Rue des écoles à Montfavet

