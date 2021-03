Comment se porte la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté ?

À l'occasion de la visite de Bérangère Abba, Secrétaire d'État chargée de la biodiversité, à Dijon et en Côte-d'Or, on se demande comment se porte, justement, la biodiversité dans la région .. et quels moyens lui sont alloués.

Bérangère Abba, Secrétaire d'Etat en charge de la Biodiversité, était en visite à Dijon et en Côte-d'Or lundi 15 mars 2021. Comme dans d'autres régions auparavant, elle est venue lancer une concertation régionale sur ce thème, dans le cadre de la "stratégie nationale pour la biodiversité". L'occasion de faire un état des lieux en Bourgogne-Franche-Comté.

1600 espèces menacées

En Bourgogne-Franche-Comté, on dénombre environ 20.000 espèces d'animaux, dont 1600 sont menacées. Mais il y a quand même des réussites sur ce plan selon Marie Thomas, directrice de Réserves naturelles de France. Elle prend l'exemple de la cigogne noire, "revenue alors qui'elle n'était pratiquement plus présente sur le territoire".

Quelles actions concrètes ?

On entend souvent : "il faut agir en faveur de la biodiversité". De quelles actions concrètes s'agit-il ? Aurélien Loos, directeur d'Alterre Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, nous donne un exemple, avec 400 km de haies qui vont être plantées pendant deux ans dans la région sur des terres agricoles. "C'est énorme, c'est ce qu'on a planté ces quinze dernières années", explique Aurélien Loos. Une manière, raconte-t-il, de lutter contre le changement climatique, de préserver les sols et les espèces, et dans le futur de faire "un apport de ressources pour les éleveurs", pour faire du paillage.

Plus de moyens ?

C'est le nerf de la guerre : pour agir en faveur de la biodiversité, il faut des financements. Pour Stéphane Woynaroski, conseiller régional et président de l'Agence régionale de la biodiversité, qui réunit les collectivités et les associations, il n'y a pas encore assez d'argent investi sur le sujet. "En paraphrasant une formule du président de la République, il n'y a pas un pognon de dingue pour la biodiversité, sauf que, quand on cible un million d'euros pour les réserves régionales, oui, on commence à y mettre des moyens", indique-t-il. Dans le budget 2021 de la région, sur 1,9 milliards d'euros seuls 17,3 millions sont spécifiquement dédiés à la biodiversité, un chiffre en hausse par rapport au budget 2020.