Comment sensibiliser les jeunes enfants à la nature et à l'écologie ?

La protection de l'environnement est devenu un sujet de préoccupation majeur dans notre société. Mais comment sensibiliser les enfants et notamment les tout petits à l'écologie ?

Avec la grève scolaire pour le climat (School strike for climate) initiée par la jeune militante écologiste suédoise, Greta Thunberg, la jeunesse du monde entier se préoccupe de plus en plus du réchauffement climatique et de ses conséquences.

Est-ce que cette prise de conscience peut être inculquée aux tout petits ? Comment sensibiliser au mieux ces futurs éco-citoyens ?

Dans C'est déjà demain, Eglantine Eméyé reçoit Claire Grolleau, fondatrice de l'association "Label Vie" et d'Écolo crèche.

C'est une question de santé publique et de responsabilité des adultes que nous sommes, de leur donner espoir sur ce qu'il va se passer ensuite.

Éveiller les tout petits à la nature avec leurs sens

Les tout petits, ces êtres aux capacités sensorielles très développées

Dès son plus jeune âge, l'enfant développe ses sens. Même sans avoir la faculté de parler, il touche, sent, entend, voit. Tout en s'appropriant son environnement, il essaie de le comprendre et communique ainsi avec ses parents.

Le rôle primordial des parents

Claire Grolleau conseille aux parents de sortir et d'aller découvrir la nature avec leurs tout petits. Il ne faut pas hésiter à leur rapprocher le nez par terre pour regarder des toutes petites choses qu'on a parfois du mal à voir. Ils se prêtent au jeu avec plaisir.

Il faut leur apprendre à toucher les fleurs, les feuilles des arbres sans toutefois les arracher. Reconnaître les odeurs comme la terre, l'herbe...

Les parents peuvent également leur permettre de développer leur sens du toucher avec d'autres parties de leur corps que les mains : marcher pieds nus par exemple sur la plage, dans l'herbe, un chemin à la campagne...

Plus que de parler de l'environnement, il faut leur faire sentir.

Faire découvrir la nature en ville aux tout petits

Il est vrai qu'il est plus facile de faire découvrir la nature à la campagne, mais il y a des solutions pour les petits citadins.

Aller à la découverte des espaces verts

Il est certain qu'à la campagne, on a une plus grande chance de rencontrer la faune et la flore sauvages. Néanmoins, en ville, on trouve quand même beaucoup de parcs où on peut aller pour faire découvrir la nature aux enfants.

À la maison, n'importe quel petit bout de balcon ou de terrasse peut servir aussi à cette découverte. Claire Grolleau encourage les parents à fleurir, verdir la moindre petite surface à l'extérieur comme à l'intérieur.

Se documenter, explorer autrement son environnement

La lecture peut être un très bon moyen pour acculturer ces jeunes enfants à la nature. Les librairies et les bibliothèques municipales ou de quartier regorgent de livres sur l'animal et le végétal. La nature est l'un sujet de prédilection pour les éditeurs jeunesse.

Avec l'image, il y a les documentaires animaliers où les enfants reproduisent parfois les sons et même les comportements des animaux représentés. Il ne faut pas oublier les dessins-animés des productions Disney qui sont et qui ont été élaborés grâce à une observation méticuleuse du monde animal.

Les sons de la nature ne sont pas oubliés avec notamment des bandes sonores comme par exemple celles de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) qui met à la disposition de tous des sons d'oiseaux dans leur espace naturel.

Chez les tout petits, le respect et l'amour de l'environnement et des animaux est assez naturel. Et c'est à nous, adultes, d'éduquer au mieux ces futurs éco-citoyens.