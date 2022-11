Comment un village azuréen veut se développer en misant sur la nature

Entraunes, loin de tout, près de l'essentiel ? Cela pourrait être le "slogan" du petit village azuréen. Nichée dans la montagne, la commune assume sa ruralité, tout en misant dessus.

"Je suis maire d'une commune exceptionnelle" sourit Pierre Tardieu, maire d'Entraunes et amoureux "du paysage et de la biodiversité" du territoire de son village, qui s'étend sur plus de 80 kilomètres carrés.

Un développement basé sur le tourisme de randonnée

Entraunes se développe grâce au tourisme de randonnée, à la fois hivernale et estivale, détaille l'élu. "Plusieurs personnes sont venues s'installer pour développer des activités en lien avec la randonnée. Il y a même une montée en gamme, avec des hébergements de plus en plus attractifs." Résultat, la population augmente lentement, mais sûrement, que ce soit l'hiver ou l'été.

À titre d'exemple, l'école du village : "Il y avait seulement trois élèves en 1980. Actuellement, il y en a 19, et à la prochaine rentrée ils seront 22".

Un laboratoire à ciel ouvert... et protégé

Pour préserver ses atouts, Entraunes a décidé, avec le Parc du Mercantour et les différentes réglementations, de créer un îlot de sénescence, c'est à dire la mise sous cloche d'une fôret de façon à la laisser vieillir naturellement.

"La réserve naturelle de Roche Grande a été créée il y a un an" ajoute Pierre Tardieu. "L'homme n'y mettra plus les pieds, de façon à voir l'évolution du changement climatique sur la faune et sur la flore."

Une sorte de laboratoire à ciel ouvert, où des scientifiques viendront sur autorisation, pour mener des expérimentations encadrées dans les milieux naturels. Certaines seront d'ailleurs retransmises en direct dans le village, "pour voir ce que l'on ne peut plus voir" indique le maire.