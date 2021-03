VIDÉO - "Complément d'enquête" recense une quarantaine de décharges illégales dans les Bouches-du-Rhône

Le magazine "Complément d'Enquête" diffuse sur France 2 consacre un reportage ce jeudi soir aux décharges illégales notamment dans le Var et les Bouches-du-Rhône et met en avant un véritable système dont les méthodes rappellent celles du crime organisé.

Les images et les chiffres sont édifiants. Les images de ces dizaines de décharges illégales dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. On les connait, mais vu du ciel ces tonnes de gravats, pneus, électroménagers, plastiques font mal. Le reportage diffusé sur France 2 ce soir "Décharges illégales, un scandale français" met en avant la pollution et ces entreprises qui se débarrassent en toute impunité leurs déchets dans la nature pour ne pas à avoir à payer le recyclage.

"Il existe des filières légales, mais elles coûtent très cher et donc il est très tentant pour elles d'aller faire appel à des prestataires un peu véreux ou d'aller verses les déchets dans la nature" explique Pierre Lalanne, le reporter qui mené cette enquête édifiante.

600 dépôts illégaux en France, une quarantaine dans les Bouches-du-Rhône

Le reportage avance le chiffre d'une quarantaine dépôts illégaux dans les Bouches-du-Rhône : sur le plateau de l'Arbois près de la gare TGV d'Aix-en-Provence, dans les Alpilles, à Saint-Martin-de-Crau mais aussi dans le Var dans le massif dans de la Sainte-Baume. Les décharges illégales sont visibles de tous mais le reportage met également en avant une autre méthode "l'enfouissement".

C'est le cas en Camargue à Saint-Martin-de-Crau dans une manade. Des tonnes de déchets enfouis dans une manade sur un site classé Natura 2000. Dans ce reportage, on découvre que les riverains avaient connaissance de cette pratique, mais ceux qui ont tenté d'alerter les autorités auraient été intimidés.

Le reportage en intégralité est diffusé ce soir sur France 2 à 23 heures.