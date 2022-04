Compost Héros, l'entreprise qui collecte les biodéchets des entreprises pour les valoriser en circuit court

Toutes les entreprises qui produisent plus de 10 tonnes de biodéchets par an doivent les valoriser en compost, fin 2022 ce seuil passera à 5 tonnes. Une jeune entreprise héraultaise propose de collecter ces biodéchets directement dans les entreprises de la Métropole de Montpellier pour les valoriser en circuit court.

Compost Héros a été crée fin 2021 par Chloé Torrente, elle était l'invitée de la nouvelle éco ce vendredi matin sur France Bleu Hérault.

La première étape, c'est donc la collecte de ces biodéchets. Qu'est ce que vous proposez et à qui vous adressez vous ?

On s'adresse à tous les professionnels qui ont des biodéchets. Les cantines, les restaurants, les commerces alimentaires, même les fleuristes. On met à disposition des bacs pour qu'ils puissent faire le tri à la source de leurs biodéchets. Tous les déchets d'origine végétale. Et ensuite, on les collecte à vélo, notamment en centre ville et sinon en véhicules utilitaires, pour les composter. Dans un rayon de 30 km autour de Montpellier

Où apportez-vous ces biodéchets, qu'est ce que vous en faites ?

Aujourd'hui, on a deux sites de compostage. Le premier, qui est situé en centre ville, rue Lakanal qui nous permet de collecter à vélo, et un autre site de compostage à l'est de Montpellier. Et le compost est utilisé sur place pour nourrir un jardin partagé, d'une part, et sur une parcelle agricole, d'autre part. La mission, c'est de nourrir les sols, de le faire de manière la plus locale possible pour transporter le moins possible les déchets.

Vous avez lancé votre entreprise à la fin de l'année 2021. Qui sont vos premiers clients ?

Nos premiers clients sont des magasins alimentaires comme Biocoop, des fleuristes, des restaurants. On va commencer aussi avec un groupe scolaire et également un hôtel qui ont des biodéchets. On leur met des bacs à disposition et on vient les chercher à fréquence régulière. Chaque semaine, à chaque fois qu'on récupère un bac plein, on leur dépose un bac vide. Aujourd'hui, nos premiers clients et on les remercie vivement, ce sont des clients qui sont engagés, qui sont sensibles à ce sujet. Maintenant, il y a aussi des professionnels qui veulent respecter la loi, tout simplement parce qu'il y a une obligation en vigueur. Et on voit effectivement que les mentalités commencent à changer. L'intérêt aussi de trier à la source les biodéchets, c'est de baisser le volume des ordures résiduelles et donc ça peut avoir un impact aussi sur le coût de gestion de ces déchets.

Dans deux ans, la moindre peau de banane devra être valorisée

Vous dites les entreprises qui respectent la loi parce qu'on ne le sait pas, mais il y a une loi et en plus, elle va évoluer ?

Tout à fait. Depuis cinq ans maintenant, les professionnels doivent trier à la source leurs biodéchets et les valoriser, soit sous forme de compostage, soit sous forme de méthanisation. À la fin de l'année, ça va arriver très vite, le seuil qui était à 10 tonnes par an, va être divisé par deux à 5 tonnes. Aujourd'hui, ce sont les plus gros producteurs qui sont concernés. Et dans deux ans, tout le monde sera concerné. La moindre peau de banane devra être valorisée.

Quel est votre modèle économique ? Comment vous rémunérez-vous ?

Ce sont les producteurs de déchets qui sont responsables de leurs déchets qui payent pour la collecte et la valorisation des déchets. Nous, on veut avoir une facturation transparente, c'est à dire que le client sait exactement ce qu'il paye un prix au passage. On fait une facturation au réel, c'est à dire qu'on pèse les bacs. Ça veut dire que si jamais le producteur réussit à baisser son volume de déchets, alors il paiera moins cher. C'est aussi une incitation à réduire le poids de ces poubelles, toujours dans une logique vertueuse d'améliorer son empreinte environnementale.

Vous preniez l'exemple d'un fleuriste. Ça lui coûte combien, un fleuriste de valoriser ses biodéchets ?

Il faut compter une centaine d'euros par mois hors taxes.

Nous cherchons un nouvel associé, quelqu'un sensible à l'environnement

Votre entreprise a démarré à la fin de l'année dernière. Vous n'êtes pas bien nombreux encore, mais on imagine que compte tenu des contraintes réglementaires, ça ne peut que évoluer avec du personnel ?

Tout à fait. Notre objectif, c'est de créer des emplois locaux non délocalisables, de dédier aussi une partie de ces emplois à des personnes qui sont en fin de parcours d'insertion. Aujourd'hui, on est deux, mais on aimerait beaucoup recruter, éventuellement trouver une nouvelle personne qui aurait envie de rejoindre le projet en tant qu'associé.

Vous lancez un appel ?

Tout à fait, toutes les personnes qui sont sensibles au sujet de l'environnement sont les bienvenues, tous ceux qui sont sensibles au sujet de nourrir les sols puisque c'est un sujet très, très important aujourd'hui pour notre sécurité alimentaire, pour la gestion des déchets, il faut qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui 30% des déchets du département sont exportés. Donc, on a besoin de toutes les personnes motivées pour faire avancer le sujet.

