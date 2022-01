Comptez vos oiseaux dans la matinée en restant derrière votre fenêtre

Rester au chaud derrière la vitre : c’est le conseil de la Ligue de protection des oiseaux pour participer au comptage des oiseaux de votre jardin, votre balcon ou du parc urbain à côté de chez vous.

Seule condition : patienter pendant une heure pour observer, reconnaître les espèces et compter les oiseaux. Si votre jardin est très grand, des jumelles pourront être utiles, mais elles ne sont pas obligatoires.

Arnaud Houdry, de la Ligue de protection des oiseaux en Meurthe-et-Moselle précise les règles du jeu : « Le comptage des oiseaux de jardin est participatif : tout le monde est convié. Actuellement, on a les populations hivernales et les populations moins nombreuses qu'au printemps, car tous les migrateurs sont partis sous des latitudes plus favorables. On va pouvoir trouver des pinsons des arbres, des mésanges charbonnières, mésanges bleues, les pics comme le pic à pêche et pic mare. Et on peut aussi trouver beaucoup de moineaux domestiques, c'est quand même une population assez nombreuse ici ».

Moins de Verdiers d'Europe et de Chardonnerets

Quelle est la meilleure heure ? « Peut-être vers 10h ce dimanche matin et au bout d'une heure, on arrête, on note ces espèces, le nombre par espèce, les espèces qu'on a reconnues. Après, on transmet ces données sur via un site qui a une base de données participative sur laquelle on va pouvoir consigner tout ça. Ce sera renseigné par la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle et donc on va pouvoir faire une estimation sur le nombre de jardins et compter espèce par espèce ».

Dans son jardin en banlieue de Nancy, l’amateur de volatiles fait un constat : « Cette année, je vois moins de verdiers d'Europe et de chardonnerets même s’il ne faut pas tirer de conclusions. Mais globalement, on constate que depuis 30 ans c'est 30% des populations d'oiseaux qui ont baissé, ce qui est conséquent ».

Observations et fabrication de nichoirs

Le passionné d’ornithologie montre ses nichoirs à l’extérieur, écoute et pose ses yeux vers le ciel en se concentrant : « là, on a eu 30, 35 étourneaux qui sont passés. Quand ils sont au sol en train de manger, on arrive encore à les compter presque à l'unité pour peu qu'ils s'envolent pas trop rapidement mais si on fait une petite erreur de 2 ou 3, 4 ou 5 sur un groupe de 40, c'est pas bien grave ».

L'an passé en France, plus de 17 000 personnes ont joué le jeu et plus de 540 000 oiseaux ont été comptabilisés. Un comptage sur un week-end, fin janvier puis en mai quand les migrateurs sont revenus.

Et si vous voulez attirer des oiseux dans votre jardin ou sur votre balcon, vous pouvez distribuer des graines de tournesol de novembre à mars mais aussi fabriquer un nichoir. Le prochain atelier de fabrication de nichoirs à Nancy se tiendra le 12 février, dans le nouveau local de la LPO, 10, rue de l’Atrie, dans le quartier du Faubourg des Trois maisons. Renseignement - 07 68 66 44 15.