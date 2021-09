Concarneau : après quatre ans d'exploration, la goelette d'Under the pole est de retour

Le navire de l'équipe d'Under the pole s'est amarré Quai Carnot à Concarneau, samedi 18 septembre, après quatre ans d'exploration sous-marine autour du globe. Des dizaines de curieux et passionnés ont accueilli l'équipage.

La goélette "Why" de l'expédition Under the pole a fait son grand retour à Concarneau. Le bateau s'est amarré Quai Carnot, sous le soleil et les applaudissements d'une foule admirative. Parmi les visiteurs, Marc : "Je suis ému de les voir rentrer parce qu'ils ont mené à bien leur projet. On les a suivi sur Facebook, regardé leurs différents reportages et on voyage un peu par procuration grâce à eux. Honnêtement, ça me donne très très envie", confie celui qui était déjà présent lors du départ de l'expédition, il y a 4 ans.

Une capsule inédite imaginée et conçue à Concarneau

Au programme : visite du bateau et découverte de la capsule. Cette innovation majeure de la troisième expédition de l'équipage d'Under the pole a été entièrement pensée et conçue à Concarneau. Elle a permis à l'explorateur Ghislain Bardout de rester près de 78 heures sous l'eau : "L'idée de Capsule c'est de repousser les limites. C'est une expérience hors-norme parce que vivre sous la mer c'est contre-nature."

La capsule sous-marine d'Under the pole III permet de rester plusieurs jours sous l’eau pour sonder les fonds marins. © Radio France - Margaux Queffélec

Ces quatre ans d'exploration et de collaboration avec le centre national de recherche scientifique (CNRS) ont permis la découverte du corail le plus profond du monde et peut-être d'une nouvelle espèce