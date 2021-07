Concert au Lac d'Artouste : la Sepanso écrit au préfet pour alerter sur les risques environnementaux

L'association de défense de l'environnement, Sepanso, a écrit au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ce jeudi 1er juillet, pour demander l'annulation de deux concerts électro, prévus au Lac d'Artouste, dans la Vallée d'Ossau, le 10 juillet et le 21 août. Selon les organisateurs, il n'y a aucun risque.

Ce jeudi 1er juillet, la Sepanso 64 a décidé d'adresser une lettre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, pour réclamer l'annulation de deux concerts, prévus au Lac d'Artouste les 10 juillet et 21 août 2021.

"La diffusion de musique amplifiée dans un site naturel semble pour le moins incongrue." De plus, "le milieu montagnard constitue un amphithéâtre particulièrement favorable à la propagation du son", est-il écrit dans la lettre. Aigle royal, grand tétras, ours… Selon l'association, le site accueille plusieurs espèces protégées.

"Ça nous semble surprenant de vouloir faire du bruit à cet endroit-là. On ne peut pas dire que le son va s'arrêter à telle ou telle limite. Et puis, c'est donner un mauvais signal pour la protection de la nature dans notre département", explique Michel Rodes, secrétaire adjoint de la Sepanso 64.

"L'événement sera digne des lieux" assurent les organisateurs

De son côté, Jean-Christophe Lalanne, directeur général du Site d'Artouste, souhaite rassurer.

"Ce n'est pas une rave party ! Quand on ne connaît pas, on s'inquiète, mais là il s'agit simplement d'un concert d'une heure, devant 200 personnes, dans la même amplitude horaire que le Petit Train", explique-t-il.

Une réunion a été organisée entre les organisateurs et les services de l'Etat, qui ont donné leur accord, selon le directeur général du site.

"Le niveau sonore sera moins important que celui d'une classe scolaire qui se déplace sur le site, donc on ne va pas générer de dérangement supplémentaire. Face à ce patrimoine, on se doit d'être exemplaire, et nous avons tenu compte de tous les facteurs pour organiser ces concerts", précise Jean-Christophe Lalanne.

