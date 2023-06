Concert de casseroles à Nancy à l'occasion du passage de Gérald Darmanin

Quelques heures à peine après la prononciation de la dissolution des "soulèvements de la Terre" en conseil des Ministres, des militants et sympathisants ont annoncé une série de manifestations un peu partout en France, y compris à Nancy. Mais devant le centre Prouvé ce mercredi après-midi, l'action portait une symbolique plus forte, en marge de la venue du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin au congrès du syndicat Unité SGP-Police FO. C'est ce dernier qui avait lancé la procédure de dissolution il y a 3 mois, après les débordements de Sainte-Soline .

Des violences nécessaires selon les militants

Dans la foule, on retrouve donc le traditionnel concert de casseroles, habituel depuis le passage de la réforme des retraites. Mais cette fois-ci, il s'accompagne de slogans dénonçant la dissolution, motivée par des méthodes jugées violentes par le gouvernement. Et surtout le terme d'"écoterroriste" employé par Gérald Darmanin. "Il n'y a pas de terroriste ici, il y a des retraités, on pourrait amener nos enfants. Même si on ne le fait plus car la violence est du côté de Darmanin", juge Emilien.

Au contraire, Marion, venue manifester avec lui, estime que la violence se retourne plutôt contre les militants. "La violence est institutionnelle et vient de ceux qui s'accaparent les terres et privatisent l'eau, pas de ceux qui défendent les petits paysans", explique-t-elle. Pas loin, Julien va plus loin et estime même que les méthodes d'action des "Soulèvements de la Terre" sont les bonnes. "Il y a un moment où on a 2-3 ans pour inverser la tendance, ce n'est pas en papotant que ça va s'inverser", regrette-t-il. Tous ces messages ont été envoyés à bonne distance, bien encadrés par les forces de l'ordre, ce qu'on dénoncé certains participants.