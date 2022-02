Concertation lancée sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Rhône

Une concertation publique pour les communes d'Avignon, Le Pontet et Sorgues débute ce mercredi 9 février et jusqu'au 10 mars 2022. Il s'agit de présenter aux populations concernées ce PPRI en cours d’élaboration, en faciliter la compréhension mais aussi de recueillir questions et observations.

Il s'agit bien d'abord d'une concertation qui débouchera sur une enquête publique a propos de cette révision. Dans les trois communes concernées , le PPRI est en place mais est révisé afin d'améliorer son efficacité depuis les études menées a la suite des inondations de septembre 2002 et décembre 2003. En fait autant concertation qu'information car les documents mis a disposition aux habitants réexplique en quoi consiste par exemple dans le cas du Rhone une crue de plaine . Et il faut toujours éviter que de nouvelles personnes et constructions ne s’implantent dans les zones les plus exposées. Là où de nouvelles constructions seraient autorisées ce sera sous conditions.

Des réunions publiques en ligne et des séances d'accueil en présentiel pour les populations concernées

Au delà des documents en ligne à consulter des réunions en distanciel sont proposées et la première concerne Sorgues ce mercredi 9 février à 18h 30, lien de connexion à trouver sur www.vaucluse.gouv.fr. Même heure jeudi et vendredi pour le Pontet et Avignon. Les habitants sont invités alors à poser toutes les questions possibles et on pourra visionner après coup ces réunions sur le site de la préfecture. Les documents constitutifs du projet avec différentes cartes ainsi qu’un registre pour les observations sont également disponibles dans les mairies de Sorgues et du Pontet et pour Avignon dans les locaux de la Direction Départementale des Territoires. La population sera de nouveau amenée a se prononcer lors de l'enquête publique menée a la fin de l'année.