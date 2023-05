Concertation sur la consigne des bouteilles en France : l'Allemagne, un modèle ?

Vous le savez si vous allez de temps en temps faire des courses Outre-Rhin : pour les bouteilles en plastiques ou en verre, pour les pots de yaourts en verre, et même pour les canettes, il faut payer une consigne de quelques centimes à l'achat, que vous récupérez quand vous rapportez les contenants vides en magasin. Les lois sur la consigne ont été renforcées depuis 2006 en Allemagne, et aujourd'hui, près de la totalité des bouteilles sont recyclées.

Avec la généralisation de la consigne, l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique a augmenté en Allemagne

L'Allemagne fait encore figure de modèle, mais si on creuse un peu, la question de la consigne n'est pas si simple. La consigne est un outil, qui peut donc servir des objectifs différents. Si l'objectif en Allemagne était de mieux collecter le plastique pour le recycler, alors l'objectif de la consigne est atteint. Mais si l'objectif était d'utiliser moins de plastique, alors là la réussite est moins nette. Ces dernières années, la consommation de bouteilles à usage unique a augmenté chez nos voisins. La proportion de bouteilles réutilisables, en verre ou en plastique a baissé.

L'Allemagne travaille maintenant sur des solutions pour inverser la tendance. La consigne sur les bouteilles à usage unique est déjà plus élevée que pour les autres, à 25 centimes contre 8 à 15 centimes. Le point positif, c'est que l'habitude est maintenant entrée dans les mœurs, il faut rapporter toutes les bouteilles en magasin en Allemagne.

De nombreux freins à la mise en place d'une consigne obligatoire en France

En France, la décision sur la mise en place ou non d'une consigne est attendue à la fin de la consultation lancée par le ministère de l'écologie, au mois de juin 2023. Mais les freins sont nombreux, "des freins culturels, la plupart des Français n'ont pas l'habitude de la consigne, des freins économiques, ça coûte cher à mettre en place pour les entreprises", explique Adrien Lacroix, salarié de l'association zéro déchets à Strasbourg, et animateur du réseau Alsace consigne . Il a été créé en 2019 et réunit une quinzaine d'entreprises adhérentes.

La mise en place d'une consigne pour les bouteilles en France est aussi dénoncée par de nombreux élus locaux. Ils expliquent que c'est une fausse bonne idée.