Concertation sur la route des Crêtes : SOS Massif des Vosges appelle les associations à ne pas y participer

Alors que dans les Vosges, le "surtourisme" est dénoncé depuis des années par les associations écologistes, un travail de concertation va être mené à l'automne avec les collectivités alsaciennes et lorraines, le parc naturel régional du Ballon des Vosges et des associations. Ils chercheront à trouver des solutions pour mieux réguler les flux dans le souci du respect de la faune et la flore.

Or, c'est une initiative "qui n'aboutira à rien" selon Dominique Humbert, président de l'association SOS Massif des Vosges : "On essaie de faire croire qu'on consulte les gens, les associations mais c'est faux". Il appelle les associations écologistes à ne pas y participer tant que leurs propositions concrètes ne sont pas mises en œuvre. L'association soutient cependant la proposition de Thibaud Philipps, le vice-président du Conseil Régional du Grand-Est, qui souhaite "atteindre l'objectif zéro voiture sur les crêtes", comme on peut le lire dans un communiqué de presse .

Des opérations de communications "qui n'aboutissent à rien"

"Il faut arrêter les simili-concertations qui n'en sont pas", commence Dominique Humbert, "cela fait 20 ans que le parc et l'ensemble des institutions en charge du massif font des réunions, des tables-rondes, toute sorte d'opération de communication qui n'aboutissent strictement à rien sinon à une intensification des opérations d'aménagement artificiel qui vont totalement à l'encontre des missions qui devraient être celles du parc, de protection, qu'il ne remplit absolument pas". Il critique par exemple le quasi-bétonnage d'un sommet "sous prétexte de la création d'un accès handicapé" : "C'est un véritable scandale, on est dans la destruction complète des sites".

"Nous souhaitons faire un appel à toutes les associations de protection de la nature pour leur proposer de cesser de participer à ces conférences, tables-ronde et autres réunions, jusqu'à ce que nos propositions concrètes soient mises en œuvre", ajoute le président de l'association qui se souvient avec amertume de la "conférence des Hautes-Vosges", il y a 10 ans. Les propositions des associations, selon lui, "n'étaient même pas notées dans les comptes-rendus".

"Il faut maintenant prendre des vraies décisions et rentrer dans une phase d'action", termine-t-il, avant de détailler ses propositions.

Aller progressivement vers le 0 voitures sur les crètes

"A court terme on propose la fermeture aux moteurs (voitures, motos, camions) de toute la partie nord de la Route des Crêtes entre le Col de la Schlucht et le Col du Calvaire", détaille Dominique Humbert, qui a une réponse prête à celles et ceux qui évoqueraient une possible baisse de fréquentation des établissements touristiques : "Si on ferme la route mais on permet aux personnes d'y accéder par le biais de la navette, je ne vois pas le problème et puis les randonneurs sont aussi des consommateurs".

"La Route des Crêtes est fermée six mois par an, il n'y a qu'une auberge ouverte en hiver et elle fonctionne très bien. Les gens viennent à pied, en ski, en raquette", ajoute-t-il. D'autre part, la fermeture de la route aux moteurs favoriserait la réintroduction de l'espèce d'oiseau le Grand Tétras dans les Vosges, selon lui. Ils proposent aussi par exemple la fermeture aux moteurs de la route qui relie le pied du Hohneck au sommet du Hohneck, la renaturation du parking, une limitation à 40 km/h sur les routes qui resteraient ouvertes et la diminution de 50% des places de parkings existantes. Tout, pour limiter la surfréquentation des lieux.

"On risque de réattirer de nouveau les randonneurs qui redécouvriront la beauté des Crètes, la beauté du massif, le calme, le silence, la quiétude qui nous fait défaut maintenant depuis plusieurs années, une situation qui s'aggrave".