Condat sur Vézère : le Coly est à sec

Depuis un mois, il n'y a plus le moindre filet d'eau qui coule dans le lit du Coly à Condat. Le cours d'eau est sec sur plus d'un kilomètre.Ce n'était jamais arrivé.

Condat-sur-Vézère, France

Ce qui choque le plus en s'approchant de la cascade de Condat, qui habituellement dévale dans la Vézère, c'est le silence. D'habitude, on ne peut pas discuter ici, explique le maire Stéphane Roudier, la cascade fait trop de bruit. Là rien, tout est sec, les rochers le trou d'eau, les pierres sous le pont, il n'y a plus une goutte et l'herbe est roussie.

Le pont sous lequel passe le Coly est désormais à sec © Radio France - Valérie Déjean

Jean Luc, un pêcheur est venu jeter ses balances au pied de la cascade dans la Vézère , là où habituellement les poissons ou les écrevisses viennent chercher un peu de fraîcheur. Il range tout, sans une prise "C'est pas terrible parce qu'il n'y a plus d'eau. Ça fait longtemps que j'y pêche, c'est la première fois que je la vois aussi basse, normalement ça circule là, mais là, pas d'eau , fini !

Le Coly interdit de prélèvement

Depuis vendredi 27 août, il est interdit de prélever de l'eau dans le Coly. Il a été placé en situation de crise à l'issue de la commission réunie en préfecture mardi 24 août. Mais pour Stéphane Roudier le maire de Condat, ces mesures interviennent trop tard. C'est en amont qu'il faut limiter les prélèvements , changer les modes de culture, changer les modes d'utilisation de l'eau potable. Aujourd’hui il y a une interdiction totale de prélever dans le Coly mais il est à sec. Ça me parait difficile d'aller pomper!

Finies donc les parties de baignade dans le trou d'eau sous la cascade, c'est déjà le cas depuis plusieurs années, mais ce qui inquiète à Condat c'est que la sécheresse démarre bien en amont cet été.

Stéphane Roudier le maire de Condat , montre le niveau normal du Coly © Radio France - Valérie Déjean

our limiter la casse et tenter d'économiser l'eau coûte que coûte, la municipalité a choisi de renoncer aux fleurs dans les bacs, trop gourmandes en eau, elles ont été arrachées ce weekend. D'ailleurs la commune n'arrose plus. Elle plantera à l'automne des arbustes moins assoiffés. Une goutte d'eau sur une terre craquelée.