Conférence à Bourges : un marin berrichon en guerre contre le plastique dans les océans

Au départ, François Aurat est un terrien. Un passionné des paysages et de l'écologie, inscrit au lycée agricole du Subdray dans les années 1980. Mais le hasard des rencontres l'ont fait virer de bord : il y a douze ans, il embarque sur la goélette Tara et part à la rencontre des océans. "J'ai navigué sur tous les océans du monde. Je reviens d'Afrique du sud là, et je repars dans deux mois depuis le Congo".

Le Berrichon navigue comme chef de pont sur ce bateau qui transporte des scientifiques à travers les mers du monde. Sa mission consiste à leur permettre d'effectuer toutes sortes de prélèvements pour mieux connaitre les océans : "On connait bien mieux nos forets que nos mers. Toutes les données collectées grâce au Tara sont partagées avec tous les scientifiques qui le souhaitent pour mieux comprendre comment cela fonctionne".

Grâce à un grand filet, l'équipe collecte également des échantillons de plastique sur les océans pour mieux comprendre d'où ils viennent et mieux préserver ensuite les eaux du globe.

François Aurat insiste également sur la mission pédagogique du Tara : le voilier reçoit des écoles et leur propose différentes animations pour sensibiliser les jeunes à l'environnement et "essayer de faire en sorte qu'ils se comportent mieux que nous et ne fassent pas les mêmes erreurs". Ce jeudi 28 avril, il est invité par l'Association Des Anciens de L’enseignement Agricole Public du Cher pour une conférence qui aura lieu à 18h30 à l'auditorium du lycée agricole du Subdray.